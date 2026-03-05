Líderes de la oposición critican decisión de Orsi sobre el agua y advierten por "peligroso fracaso" en Casupá

En una carta dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, tres de los principales referentes de los partidos de la coalición opositora —Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres— expresaron su profunda preocupación por el cambio de rumbo en la estrategia de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Los firmantes sostienen que la decisión del actual gobierno de descartar el Proyecto Neptuno compromete la seguridad hídrica del país a largo plazo.

El punto de mayor fricción radica en la diversificación de las fuentes de suministro. Según los remitentes, el Proyecto Neptuno, aprobado y firmado al cierre del período anterior, garantizaba el acceso a una "fuente inagotable" mediante una toma en el Río de la Plata (zona de Arazatí).

Por el contrario, el gobierno de Orsi ha optado por un camino que la oposición califica de arriesgado: mantener la construcción de una nueva planta potabilizadora, pero ubicada en la zona actual de Aguas Corrientes, e impulsar la creación de una represa en el Arroyo Casupá.

La misiva advierte que la solución de Casupá no incorpora una segunda fuente de agua, sino que profundiza la dependencia de la Cuenca del Río Santa Lucía. Y advierte que ​"estas decisiones son de una trascendencia estratégica cuyos efectos se proyectan por varias décadas para adelante"..

Los líderes de la oposición señalan que esta cuenca ya presenta signos de agotamiento y que el Arroyo Casupá ha mostrado incapacidad de abastecimiento incluso en sequías leves. "Tenemos la convicción de que la opción asumida va a llevar a un peligroso y grave fracaso", sentencia el texto.

Pese a las críticas, la carta deja abierta una puerta al diálogo. Los dirigentes instan al Presidente a reconsiderar la inclusión de una segunda fuente de abastecimiento aprovechando las ventajas del Río de la Plata. Aseguran que, de existir una rectificación en ese sentido, el gobierno contará con el respaldo de sus partidos, enviando una señal de "tranquilidad y certeza" a toda la ciudadanía ante un tema de trascendencia estratégica para las próximas décadas.