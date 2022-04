Líderes colorados afines a aprobar préstamo del BID, si se contempla propuesta del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un tema que -por su complejidad, intereses en juego y las rivalidades políticas que despierta- preocupa y divide a la coalición de gobierno, sin importar que se esté en plena Semana Santa, cuando la agenda nacional suele aquietarse: el préstamo por US$ 70 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está dispuesto a dar a la Intendencia de Montevideo (IMM) para financiar un plan de limpieza y obras de saneamiento.

La comuna capitalina ha buscado desde un comienzo el acuerdo político con la oposición, porque al tratarse de un préstamo que cuya devolución excede un período de gobierno -en este caso el plazo es de 25 años- se necesitan al menos 21 votos. El Frente Amplio tiene 18, por lo que necesita tres más.



Pero la bancada de la coalición, ya se sabe, en esto no está precisamente alineada. En lo que sí hay cierta sintonía es en rechazar que el crédito tenga un equilibrio desbalanceado hacia el plan de limpieza, en detrimento del saneamiento a barrios de la ciudad a los que aún no ha llegado.



Es decir, no se acepta que, tal como propuso la gestión de la intendenta Carolina Cosse, vayan US$ 47,4 millones para el nuevo plan de limpieza y US$ 22,6 millones se destinen a obras de saneamiento.

En el Partido Nacional todavía aguardan por una respuesta de la IMM al planteo que realizaron la semana pasada, con cambios relevantes en la distribución de los rubros del préstamo, de forma tal que el crédito se utilice mayormente para sanear hasta ocho barrios en donde viven cerca de 20.000 vecinos, y se deje una parte menor para lo que es limpieza, lo que consiste sobre todo en la compra de bienes fungibles, como camiones y contenedores.



Ahora bien, esto corre por un carril. Por el otro, están los colorados -que tienen cuatro ediles en la Junta Departamental-, donde las opiniones sobre la conveniencia de este préstamo están divididas, aunque en la cúpula de los dos sectores hay acuerdo en lo conceptual, señalaron a El País fuentes partidarias.



El ministro de Ambiente y líder del sector Ciudadanos, Adrián Peña, se ha mostrado desde un principio a favor del proyecto, porque está en consonancia con el Plan Nacional de Gestión de Residuos de la cartera: con el dinero del BID se prevé abrir plantas procesadoras de basura, que de no mediar el préstamo el ministerio debería solventar con recursos del Poder Ejecutivo.

De todos modos, el Partido Colorado presentó el 14 de marzo una contrapropuesta con varios pedidos para modificar componentes del préstamo, como eliminar los gastos en comunicación, que ascienden en US$ 1,5 millones. También solicitaron que se le dé saneamiento a los barrios Maracaná Norte y Santa Catalina, para beneficiar así a unos 9.000 vecinos por un total de US$ 7.000.000 y US$ 9.500.000, respectivamente -además de a las otras zonas ya incluidas.



El expresidente y secretario general de los colorados, Julio María Sanguinetti, también se inclina a apoyar el proyecto, siempre y cuando la IMM acepte la contrapropuesta. “Esa es una condición sine qua non”, dijo un allegado al exmandatario, líder del sector Batllistas.



De todos modos, en este grupo -que cuenta con un edil en el órgano deliberativo departamental- todavía hay voces muy en contra del préstamo, como la del diputado Conrado Rodríguez. El representante ha dejado en claro en más de una instancia de discusión partidaria que un crédito destinado en su mayoría a compras de bienes fungibles es un sinsentido, más cuando la Intendencia de Montevideo está obligada por ley a atender la limpieza usando fondos propios.

El enojo de un edil

Ciudadanos tiene dos ediles en la Junta, pero uno de ellos, Tulio Tartaglia -como informó El País este sábado-, tiene un mal relacionamiento con las autoridades de la comuna. Sucede que como prosecretario de la Casa del partido enfrenta a la intendencia capitalina en un juicio ejecutivo por un embargo cercano a los US$ 500 mil por no recoger cartelería política de la campaña de 2019.



Esto, más la falta de una “señal” por parte de Cosse de contemplar los argumentos de los colorados en este litigio, hace que el edil personalmente no esté hoy afín a dar su voto al préstamo en cuestión, al margen de la decisión orgánica del partido sobre este tema, señalaron fuentes coloradas. No se trata, no obstante, “de un no cerrado”, pero hoy persiste su negativa agregaron. El otro edil del sector, Gustavo Facciola, en tanto, sí estaría alienado a votar.

Luego quedan dos El edil de Batllistas, Matías Barreto, que se ha expresado públicamente en contra -aunque la postura de Sanguinetti puede cambiar el escenario- y el edil que responde al diputado Gustavo Zubía, Leonel Aguirre. Este grupo, Tercera Vía, en principio se opondría a dar su voto.



Protagonismo de Raffo molesta en Batllistas



Las conversaciones por este préstamo ha tenido al momento el protagonismo de un actor político de peso por parte de la oposición: la presidenta de la Departamental del Partido Nacional, Laura Raffo. La excandidara a intendenta por la coalición ha liderado las negociaciones con el oficialismo y asistido a las reuniones clave con la intendencia, lo cual ha generado molestia en el Partido Colorado, especialmente en el grupo que lidera Julio María Sanguinetti. Desde el entorno del exmandatario señalaron que entienden que “Raffo ha asumido un liderazgo excesivo” y que la negociación por este tema tiene, a su entender, “una aceleración equivocada”.