Ley de Caducidad: "Cabildo Abierto tiene cifradas esperanzas de que estén los votos"

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que su partido "tiene cifradas esperanzas de que estén los votos" para el proyecto impulsado por su partido que busca reinstalar la Ley de Caducidad.

"Creemos que los políticos de la oposición en aquel momento, que hoy somos parte del gobierno, siguen pensando igual. No sabemos qué fue lo que cambió del 2011 para ahora. Si en 2011 lo criticaban, pensamos que ahora también lo deben criticar", explicó en Informativo Sarandí.

"El presidente dijo que iba a analizar el tema y calculo que sus juristas estarán estudiando nuestro proyecto (...) El presidente no dijo en ningún momento: 'Esto no se apoya'", agregó.



Lozano también señaló que "la política es muy dinámica y hay muchas cosas que no van a formar parte del 'Compromiso por el país'", que fue firmado por los cinco partidos integrantes de la coalición.

La semana pasada, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó si "no será tiempo de reinstalar la ley de Caducidad" y derogar la ley 18.831. Esta ley, de 2011, declaró la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura y restableció "el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado".



Consultado por este asunto, el presidente Luis Lacalle Pou remarcó: "Manini Ríos me planteó el tema, es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno, pero uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz".



"No forma parte del 'Compromiso por el país' que firmamos los cinco partidos de la coalición", agregó el mandatario.



"Estoy convencido de que el soldado Vidal es inocente"

Lozano también fue consultado sobre el cruce entre Cabildo Abierto y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) tras los dichos de Manini. La semana pasada, el legislador señaló que existen algunos magistrados que no están respetando los tiempos de prescripción: "Acá se trata de defender el Estado de Derecho. Los que hoy están violando el Estado de Derecho son ciertos magistrados que están actuando con prevaricación y que están utilizando el Derecho en forma antojadiza", dijo el excomandante en Jefe del Ejército.



"Tienen todo el derecho y respeto lo que dicen los magistrados, pero creo que todos los habitantes de este país tenemos derecho a libre expresión (...) ¿Ustedes quieren que dé nombres? No tengo problemas. Estamos hablando de casos concretos", planteó Lozano.



"Concretamente cuando el diputado Ope Pasquet se refería a la jueza que iba a las marchas, era la jueza en aquel momento Mariana Mota, que hoy está en el Inddhh (Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo). Y cuando me refiero a la que crea las pruebas, me refiero a la exfiscal Mirtha Guianze, hoy dedicada a escribir tweets incitando al odio", indicó.



Además, cuestionó: "¿Qué pasó con el caso Felman? Un señor que tenía un arsenal de armas, granadas, explosivos, armamento de todo tipo, manuales terroristas, croquis de cómo hacer una bomba. Y sin embargo, en ese caso salió el fiscal de crimen organizado, que hoy es fiscal de lesa humanidad, pidió archivar ese caso. Y en ese momento el hoy fiscal de Corte lo archivó, porque el señor Felman tenía el síndrome de Diógenes. ¿Síndrome de Diógenes, un señor que tenía una herencia de US$ 800.000? Mientras tanto toda la sociedad permaneció inmóvil, callado y no dijo nada".



Lozano volvió a ser interrogado por más nombres y contestó: "Le voy a dar un nombre: Ricardo Perciballe. Fue impuesto para ser fiscal de delitos de lesa humanidad", respondió y dijo que eso fue "totalmente direccionado".



Entonces, se refirió al procesamiento del exmilitar Leonardo Vidal (hoy de 72 años). Vidal mató al tupamaro Nelson Berreta Hernández mientras intentaba escaparse el 14 de julio de 1972.



"Cuando veo a un soldado que lo condenan con prisión por algo que aconteció hace 49 años y en un estado de derecho, un soldado que en su momento la Justicia lo había absuelto. Cuando veo que en definitiva lo condenan, porque los responsables del caso, si es que los hay, hoy están muertos. Entonces como está muerto el responsable, como está muerto el que prosigue en el mando y el otro, terminan en el soldado", dijo.



"Estoy convencido de que el soldado Vidal es inocente. Estoy convencido que ni siquiera fue el que disparó (...) Con la munición que mataron al señor Berreta, cuando intentaba fugarse, es munición 45mm. Esas armas las usaban los sargentos, los tenientes o los oficiales", agregó.



"Sostengo que el artículo 117 del Código Penal dice que la prescripición de los delitos es a los 20 años y a este señor lo condenaron por algo que sucedió hace 49", finalizó.