Lacalle Pou le bajó el pulgar a Manini por Ley de Caducidad: "Muchos sectores necesitan respuestas"

El presidente Luis Lacalle Pou le bajó el pulgar a la propuesta del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de "reinstalar la ley de Caducidad".

"No forma parte del 'Compromiso por el país' que firmamos los cinco partidos de la coalición. Manini Ríos me planteó el tema, es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno, pero uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas", explicó el presidente.

Lacalle Pou dijo que "el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios", pero aclaró que "no hay una decisión ni un análisis del gobierno todo respecto a esto".



"No hay posición del gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir", manifestó y subrayó que "tenemos que salir en paz y hacia adelante".



"Hace pocos días se conformó una Asociación de Familiares de Víctimas de la Sedición con los que me voy a reunir", adelantó.

¿Destituir al fiscal Jorge Díaz?

Respecto al planteo de los legisladores de Cabildo Abierto, que solicitaron al presidente que destituya al fiscal de Corte Jorge Díaz, señaló: "Nos tenemos que acostumbrar a que uno puede criticar a los funcionarios públicos y empezamos por el presidente de la República. La crítica no necesariamente es intromisión o vulnerar la separación de poderes. No necesariamente lo es. Nos tenemos que acostumbrar a una sociedad que critique y que critique no para destruir si no para mejorar. Puede haber otros actos de otros poderes que pueden no gustarme, pero tengo que respetar la separación de poderes".



Sobre el proyecto del colorado y exfiscal Gustavo Zubía para transformar la dirección de Fiscalía en un colegiado, que también apoya Manini Ríos, sostuvo: "No creo, a priori, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía".

El presidente estuvo esta mañana en la celebración del 124° aniversario de la ciudad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones. El acto se realizó en la plaza José Batlle y Ordónez.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Canelones, Tabaré Costa, y la alcaldesa de Cerrillos, Rosa Imoda. Las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie de la placa que recuerda a los fundadores de la ciudad.