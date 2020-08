Cabildo Abierto presentó hoy proyecto para reinstalar ley de Caducidad: esto dice el texto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes Cabildo Abierto presentó en el Parlamento un proyecto de ley que busca reinstalar la ley de Caducidad, algo que su líder, el senador Guido Manini Ríos, planteó públicamente en los últimos días.

El texto –divulgado primero en Twitter por la periodista Patricia Madrid- tiene fecha de este martes 4 de agosto y está firmado por los senadores de ese partido: Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech.

Lozano, coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, dijo a El País que el proyecto de ley se discutirá en la coordinación de la bancada de la coalición “a la brevedad”.

Entre otros, la exposición de motivos del proyecto de ley señala "que no puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, en base a un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero".

El proyecto de ley consta de siete artículos. El artículo 1 establece: “Declárese el derecho de los sucesores y familiares a la búsqueda de los desaparecidos en los excesos que se hubieren cometido durante el periodo de facto”.

El artículo 2, en tanto, marca: “Mantiénese el derecho a percibir las reparaciones que se han otorgado a las víctimas y/o a los sucesores y familiares de las víctimas de los excesos que se hubiesen cometido antes del 1° de marzo de 1985”.

“Declárase que el Derecho Penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional, por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema”, dice el artículo 3.

El 4 señala: “Derógase la ley 18.831 y en consecuencia dejarán de existir los efectos que de ella se deriven”. Esta ley interpretativa de 2011 restableció "el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985". El artículo 3 de esta ley interpretativa señala: "Declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte".

Manini Ríos se preguntó la semana pasada en entrevista con Radio Monte Carlo si "no será tiempo de reinstalar la Ley de Caducidad" y de "derogar esa ley que derogó la Ley de Caducidad", en referencia a la ley interpretativa 18.831.

“Ratifícase que por imperio del principio constitucional de reserva legal, la única fuente de Derecho Penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales”, sostiene el artículo 5.

En una entrevista publicada este martes en El País, el excomandante en jefe del Ejército se refirió a esto: "El argumento que se esgrime es un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011. A eso nos resistimos. ¿Quién tiene la mayor jerarquía en Uruguay? ¿La Constitución o una corte integrada por magistrados extranjeros que vaya a saber cómo fueron elegidos y vaya a saber cuál es su visión sesgada de la historia? Nos resistimos a que nos gobiernen desde afuera. Tenemos, al menos, pretensiones de ser independientes".

En esa misma entrevista, ante la pregunta de por qué Cabildo Abierto quiere reinstalar la ley de Caducidad, Manini Ríos respondió: "Por el atropello a los principios del derecho cuando se trata de juzgar a uniformados. No se respetan los principios consagrados en la Constitución, como la no retroactividad de la ley, los tiempos de prescripción de los delitos, no juzgar dos veces por una misma causa a una persona. Nosotros no defendemos ni torturadores ni asesinos; lo que defendemos es el Estado de Derecho".

El artículo 6 del proyecto de ley presentado este martes, por su parte, indica: “Ratifícase la plena vigencia de los principios de irretroactividad de las leyes penales y de las leyes procesales penales que fueren más perjudiciales para los indiciados o enjuiciados y derógase todas las normas que directa o indirectamente desconozcan estos principios”.

Finalmente, el artículo 7 dice: “Mantiénese la vigencia de todos los plazos de prescripción previstos para los delitos en nuestro sistema penal (Código Penal y Leyes Penales Especiales).

El líder de Cabildo Abierto le había transmitido al presidente Luis Lacalle Pou su intención de reinstalar la ley de Caducidad durante un encuentro que ambos mantuvieron la semana pasada en la Torre Ejecutiva. Ayer, durante una visita a Cerrillos (Canelones), el mandatario fue consultado por este tema. "No forma parte del 'Compromiso por el País' que firmamos los cinco partidos de la coalición. Manini Ríos me planteó el tema, es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno, pero uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas", dijo Lacalle Pou.

El jefe de Estado añadió que "el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios", pero aclaró que "no hay una decisión ni un análisis del gobierno todo respecto a esto".



"No hay posición del gobierno al respecto. Entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir", dijo, y agregó: "Tenemos que salir en paz y hacia adelante".