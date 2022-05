Lema responde a Pereira: "está en los hechos" que este no es un "Gobierno de las excusas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, fue consultado por el paquete de medidas que podría presentar el Gobierno en las próximas horas junto a la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche para asistir a la población más vulnerable. "Por el momento tengo que manejar mucha prudencia", manifestó el jerarca en conferencia de prensa, aunque confirmó que se tratará "de medidas complementarias" a las que ya se están implementando. Además, dijo que no comparte con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que este sea un "Gobierno de las excusas"; "Está en los hechos", expresó.

Sobre el porqué de la espera al invierno para implementar estas medidas, Lema recalcó que ya hay otras que se vienen realizando desde comienzo de año.



"Las medidas ya se están instrumentando, estas son complementarias. Se está aplicando un programa de primera infancia que implica 50 millones que se votaron en la rendición de cuentas pasada; en materia de accesibilidad a servicios desde enero rige bono social entre Mides y UTE con bonificación de hasta un 90 % que ya superó los 118.000 hogares y la gran mayoría paga menos de 350 pesos de energía eléctrica por mes", detalló.

"El bono crianza también rige desde enero y ya superó 25.000 hogares de mayor vulnerabilidad con niños de 0 a 4 años. Se eliminó el tope de ingresos de asignaciones familiares. Se vienen tomando medidas, las que se anunciaron en torno a jubilaciones y las que estamos preparando son complementarias", agregó.

También respondió a los dichos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien días atrás dijo que este es el Gobierno de las excusas: "Me canso de leer todos los días los anuncios, pero luego en lo concreto la gente está viviendo peor".



"No es que no comparta, está en los hechos. Cada uno elige la seriedad con la que se quiere parar con temas de esta sensibilidad", cerró Lema.