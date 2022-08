Legisladores del FA pidieron a Heber declarar "emergencia por muertes violentas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Legisladores del Frente Amplio le plantearon al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “si no es necesario” en el momento que se vive en cuanto de seguridad pública “declarar la emergencia en materia de muertes violentas”, dijo este miércoles en rueda de prensa el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, tras la comparecencia de autoridades de la cartera en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

“Si nosotros visualizamos lo que ha pasado en el segundo semestre del 2021 y lo que pasó en el primer semestre del 2022 los datos de homicidios y muertes violentas son muy preocupantes”, manifestó. El diputado definió a las muertes violentas como la suma de los homicidios más las muertes dudosas.



“Lo que le preguntamos al ministro es si los homicidios efectivamente en el 2021 habían bajado o lo que pasó es que lo que antes se contaba como homicidio ahora lo empezaron a engrosar como muerte dudosa, que son las que realmente incrementaron en el segundo semestre en un número muy importante en 2021”, sostuvo Valdomir, quien añadió que Heber aún no ha respondido.



Consultado respecto a si piensa que el Ministerio del Interior está maquillando las cifras, Valdomir respondió: “Yo no creo que estén maquillando las cifras, hasta ahora no tenemos elementos para decir eso, lo que sí está muy claro es que las muertes dudosas se incrementaron en el 2020 y 2021 de manera llamativa. Y si lo que vemos es que las muertes violentas están estables lo que sí sube son las dudosas, entonces a mí me llama la atención que los homicidios bajen”.



“Una emergencia es reconocer en primer lugar que hay una necesidad de más recursos para toda la seguridad y la convivencia”, indicó el diputado.



En esta línea, afirmó que "instituciones del Estado que son muy importantes en materia de seguridad pública, como el Poder Judicial, el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) o la Junta Nacional de Drogas en esta Rendición de Cuentas no reciben casi nada de presupuesto".



“Lo que le preguntamos al ministro (Heber) es si no lo están mandando a la guerra con un tenedor. Porque todas estas instituciones del Estado hacen también a que haya una mejor seguridad pública, y solo hay recursos para el Ministerio del Interior en esta Rendición”, dijo el diputado.

Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo que del 2019 al 2021 hubo "una mejora" en cuanto a los homicidios. “Después podemos analizar la fotografía del 2022, pero es fotografía, tenemos que esperar que pase el año y ver cómo termina”, destacó.



“Sabemos y estamos preocupados porque esa fotografía nos viene marcando un aumento, veremos qué pasa con el correr de los meses”, añadió. Meses atrás, el Ministerio del Interior había anunciado que hubo un aumento del 39% en los homicidios en el primer semestre del año con respecto al 2021.



Consultado sobre el planteo de preocupación del Frente Amplio por las muertes violentas, dijo: “Es la formación de un discurso y un relato que se quiere imponer, del cual nosotros no podemos ser cómplices, porque las muertes son muertes, las personas no son números, y no podemos ser indiferentes al dolor tratando de buscar distintos tipos de muertes. Muerte violenta, muerte dudosa, muerte natural, las muertes son muertes, los homicidios son homicidios, y el ministerio se aboca a trabajar a tratar de reducir la mayor cantidad posible, y nunca vamos a estar conformes hasta que no se eliminen por completo”.