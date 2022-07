Homicidios suben un 39% y rapiñas bajan 1,7% con respecto a 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la divulgación de datos que realizó ayer el Ministerio del Interior, los homicidios ocurridos durante el primer semestre de este año abrieron un nuevo debate sobre el estado de la seguridad pública. La cartera anunció que hubo un aumento del 39% con respecto a 2021. Este año ocurrieron 188 homicidios entre enero y junio mientras que en el mismo período del año pasado fueron 135.

Sin embargo, desde Interior se enfatizó en que la comparación debe hacerse con respecto a 2019, dado que fue un año sin pandemia, lo que crispó a la oposición ya que durante meses insistió en el efecto que causaba en la caída de los delitos la baja en la movilidad por el covid-19. Si se lo compara con ese año el aumento de todos modos fue de 8,7%.



Al analizar otros delitos, en los primeros seis meses hubo 58.250 hurtos, lo que representó un crecimiento del 2,4% en comparación a 2021 y un descenso del 17,7% con respecto a 2019.



El total de rapiñas denunciadas fue de 12.193, 1,7% menos que 2021 y 23% menos que 2019.

Hubo 18.634 denuncias de violencia doméstica, lo cual representó un aumento del 11% en comparación a 2021 y 0,6% en relación a 2019.



Y, por último, las denuncias por abigeato fueron 603, 11,6% menos que en 2021 y 32,1% menos que en 2019.



“Esta conferencia de prensa reviste mayor importancia que otras”, comenzó diciendo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber ayer, ya que “es la primera vez que en este semestre se tienen comparativos de años sin pandemia”. Al comparar los delitos de este año con los de 2019 se pone a prueba el desempeño de las políticas de seguridad de la actual administración, señaló el jerarca.



“Ahora sí estamos comparando políticas de seguridad. Ahora no se puede decir que es por influencia de la pandemia, porque no estamos en pandemia. Ahora es exclusivamente lo que se está viendo en función del despliegue policial y de la fuerza que dirigimos y que ha dado una buena batalla”, sostuvo.

Heber aseguró que su ministerio no negó que la pandemia incidiera, pero afirmó que la baja de delitos que se registró desde 2020 se debió “al despliegue, la movilización y el dinamismo” de la Policía y “a una política de seguridad diferente” a la del Frente Amplio.



Recordó que la oposición sostuvo que la baja era solamente producto de la pandemia y manifestó que ese argumento le “dolía” porque “se negaba un trabajo muy eficaz de la Policía en el combate al delito”.



Si se compara 2019 con 2022 “todos los guarismos están más abajo”, reiteró el jerarca de seguridad, aunque subrayó: “¿Esto alcanza? No, por supuesto; pero es el camino que hemos transitado y que ha dado resultados”.



A su vez, al considerar los delitos solo en el segundo trimestre (abril-junio) indicó que se registraron 88 homicidios, 26.836 hurtos, 5.728 rapiñas, 8.380 casos de violencia doméstica y 324 de abigeato. En mayo ocurrió la mayor cantidad de homicidios: hubo un total de 43 mientras que en abril fueron 29 y en junio 16. “No es récord -aclaró Heber sobre el total de homicidios- porque teníamos cifras en el 2018 que eran mayores a estas”.

Homicidios

Al analizar los homicidios de enero a junio -entre los cuales un 53% fueron aclarados-, el 50% se debió a conflictos entre grupos criminales, tráfico de droga y “ajustes de cuentas”. Se puso, según el ministro, “una presencia policial que ha generado un mayor nivel de seguridad” en los departamentos con mayores niveles de violencia por este motivo, y sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo. Y añadió: “El combate contra las organizaciones a veces lleva a que ocupen territorio y tengamos la guerra por territorio que se dio en el barrio Peñarol, que llevó al aumento en mayo”.



Cinco de los homicidios entre enero y junio ocurrieron en unidades penitenciarias; en 2021 hubo 10, en 2020 fueron 12 y en 2019 ocho. Actualmente hay 14.600 personas en situación de cumplimiento de pena y cuando asumió el gobierno había 11.800. “Hay una situación de agravamiento, sobre todo por el hacinamiento, que esperamos resolver este año”, dijo el ministro.



Por otro lado, la Dirección Nacional de Políticas de Género contabilizó 13 femicidios en el primer semestre. Heber dijo que este dato se agregó a pedido de los senadores tras el llamado a sala que hizo el Frente Amplio.

Oposición

El senador frenteamplista Charles Carrera publicó en su cuenta de Twitter: “Finalmente el ministro reconoce expresamente la incidencia de la pandemia en la ocurrencia de los delitos. Era hora que lo hiciera ante el cúmulo de evidencia científica que así lo determinó, no solo en Uruguay, sino en el mundo”. Sin embargo, advirtió que el Frente Amplio tiene diferencias en las cifras que divulgó Interior. “Hubo 196 noticias de homicidios publicados en medios de prensa e Interior y la secretaría informa 188”, tuiteó.



También dijo que su partido realizó pedidos de informes al Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación para consultar los datos de los homicidios y el de muertes dudosas que, según Carrera, “no son publicadas ni consideradas en los datos oficiales”.



Por su parte, el también senador frentista Enrique Rubio dijo a El País que “el tema permanece siendo grave y no se advierte cuáles son las rutas de salida que está siguiendo el gobierno”.



“Se confirma la tesis que sostuvimos durante mucho tiempo, que fue negada inicialmente por (Jorge) Larrañaga y después por Heber, de que la pandemia tuvo una incidencia muy grande”, destacó. Y concluyó que “es claro que por este camino no se sale”.



La oposición, además, advirtió que existían “trabas” al realizar denuncias por delitos y sobre esto Heber dijo: “Hemos facilitado todas las formas habidas (para denunciar). La oposición decía que era por la pandemia, no sé cuál va a ser el invento ahora”, agregó.