Qué le pidió Manini Ríos a la comisión que tratará su desafuero en el Senado

El senador Guido Manini Ríos se presentó en la tarde de este viernes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que tratará su desafuero, luego de que así lo solicitara la Suprema Corte de Justicia.

"Tengo interés en que el tema se sustancie a la brevedad posible. Por eso es que pedí ser recibido por la comisión, en el entendido de que es el paso formal previo para que el tema sea tratado en el plenario", indicó Manini Ríos según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

"Mi intención, al pedir venir esta comisión, es que el tema no se siga dilatando, que no pasen las semanas y los meses sin que se trate", agregó el senador.

El 1° de noviembre del año pasado el excomandante del Ejército compareció ante la jueza penal Marcela Vargas. En esa oportunidad se desarrolló una audiencia sobre los hechos relacionados a la actuación de Manini Ríos sobre el caso de los Tribunales de Honor en la situación del ex teniente coronel José Nino Gavazzo. El fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, pidió en esa audiencia el desafuero del senador porque consideraba que tenía fueros desde el domingo anterior, día de la primera vuelta.

Según Morosoli, Manini Ríos no informó a la Justicia Penal sobre las declaraciones de Gavazzo ante el tribunal, cuando reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973. El fiscal indicó que tampoco lo dijo a su superior inmediato, el entonces ministro Jorge Menéndez, y que por tanto con esa omisión “deliberada” Manini Ríos incurrió en un ilícito.



Este miércoles 22 de abril Gavazzo fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del maestro Julio Castro en 1977. El delito que se le imputó fue el de "homicidio muy especialmente agravado" en grado de coautoría.

Versión taquigráfica completa:

SEÑOR MANINI RÍOS.-



Muy buenas tardes. Agradezco a la señora presidente y a los integrantes de la comisión por recibirme en la tarde de hoy.



El motivo de la solicitud que presenté el día de ayer radica en que, como es sabido, el pasado mes de noviembre ingresó al Parlamento el pedido de suspensión de mis fueros parlamentarios y dada la demora que se está produciendo en el tiempo –en parte debido a la situación de excepcionalidad en la que está trabajando el Parlamento en estos tiempos–, no quisiera que este tema se dilatara más en el tiempo y que su tratamiento demore meses.



Tengo interés en que el tema se sustancie a la brevedad posible. Por eso es que pedí ser recibido por la comisión, en el entendido de que es el paso formal previo para que el tema sea tratado en el plenario. Esa fue la intención de mi pedido. Quiero que este tema se trate lo antes posible en el plenario de la Cámara de Senadores o que se sustancie en la Comisión de Constitución y Legislación, si así corresponde.



No sé cuál es el procedimiento, si tengo que hablar de todo lo que está en el expediente o los señores senadores ya están en conocimiento de su contenido. En cualquier caso, estoy a las órdenes para contestar las preguntas que se realicen. Mi intención, al pedir venir esta comisión, es que el tema no se siga dilatando, que no pasen las semanas y los meses sin que se trate.