Ingresó a la Cámara de Senadores el pedido de desafuero de Manini, dijo Topolansky

La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo este viernes en diálogo con Radio Uruguay que ayer ingresó a la Cámara de Senadores el pedido de desafuero del senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que solicitó el fiscal Rodrigo Morosoli el pasado 1° de noviembre.

Se esperaba que en esa audiencia Morosoli imputara al excomandante en jefe del Ejército por el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados al denominado caso Gavazzo.



En 2018 el militar retirado José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor militar que en marzo de 1973 hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en las aguas del río Negro.

En la audiencia judicial del 1° de noviembre, cuando se esperaba un planteo acusatorio, Morosoli se inclinó por una posición garantista: consideró que Manini ya tenía fueros porque había sido electo senador en las pasadas elecciones del 27 de octubre. Es decir, el fiscal no se plegó a la posición de que Manini obtendrá los fueros recién cuando sea proclamado.



Si en esa fecha se concretaba una formalización de una investigación penal contra Manini sin el previo consentimiento del Senado, esta podría declararse nula.



En la audiencia, Morosoli pidió a la jueza Marcela Vargas que le permitiera hacer un relato a la Cámara de Senadores sobre los motivos por los cuales solicita el desafuero de Manini Ríos, a lo que la jueza accedió.



El constitucionalista Ruben Correa Freitas había señalado a El País en ese momento que cuando dio lugar al pedido de Morosoli, la jueza Vargas elevó un oficio a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que “remite” el pedido de desafuero a la Cámara de Senadores, lo que constituye “un trámite formal”, según indicó el especialista.



En tanto, Topolansky dijo que este trámite fue con "celeridad" y que "ahora hay que esperar que haya una sesión para que ingrese y vaya a la Comisión de Constitución.Si lo discutirá está legislatura o la que viene no lo sé", afirmó la vicepresidenta.



Correa Freitas había considerado que “debe tratarse en la próxima, porque él (Manini) no integra la actual Cámara de Senadores, va a integrar la próxima” por lo que será la posterior Cámara de Senadores que se instale el 15 de febrero de 2020 la que entiende debería laudar este caso.

Topolansky agregó que si Manini "pide, como sucedió con (Daniel) Bianchi y (Wilson) Ezquerra, que sus defensas pidieron que de parte del defendido se lo desaforara rápidamente, es mucho más sencillo el trámite, pero no sé cómo lo que hará Manini".



Correa Freitas había señalado que a partir de la fecha que tome conocimiento de esto la Cámara de Senadores “no hay plazo” para votar el desafuero, que necesitaría 21 votos de la cámara. En tanto, mientras esto no suceda, Manini legislaría sin problemas en esa cámara.



Topolansky aún no resolvió si votará el desafuero a Manini Ríos. "Hasta que no vea el expediente no opino", valoró. La vicepresidenta remarcó que "estudiar un expediente judicial no es una cosa de dos minutos".