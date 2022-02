“Ahora ni le va ni le viene, pero votó en contra”: Paganini a Cosse por portabilidad numérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, salió al cruce de Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, este jueves en rueda de prensa. La portabilidad numérica “ahora ni le va ni le viene, pero votó en contra, argumentó en contra y vimos de parte de la campaña del 'SÍ' una movilización que era uno de los temas que les preocupaba”, manifestó el jerarca.

Sus declaraciones se refieren a lo dicho por Cosse días atrás, que afirmó: "El tema de la portabilidad no me va ni me viene. Lo que me importa es el contexto en que está esto que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad para pagarle a los proveedores, y eso está en los 135 artículos que queremos derogar".



La portabilidad numérica “aparentemente iba a hacerle muchísimo daño a Antel, resulta que está pasando lo contrario, y entonces ahora que está pasando lo contrario ni le va ni le viene”, señaló Paganini.

“Pero además dice que la LUC aumenta la discrecionalidad de los que toman decisiones en las empresas públicas, y la LUC hizo exactamente lo contrario”, prosiguió el ministro y añadió que la Ley de Urgente Consideración “lo que hace es restringir y poner controles mayores a la compra”.



La de Cosse “es una declaración que yo diría que no tiene demasiado valor”, señaló el jerarca.



Por otra parte, Paganini dijo que siempre se está “en condiciones de conversar" con la intendenta, pero consultado sobre la posibilidad de un debate expresó: “Veremos”.

Paralización de producción en la planta de Minas



El ministro dijo que ve “con mucha preocupación” la paralización de la producción de la planta de Minas. “Lo que notamos es que la oposición del sindicato a una medida que nosotros entendemos imprescindible, que es conseguir un socio privado para salir del problema de pérdidas en el portland, se ha transformado en un tipo de conflicto que nos obliga a parar el horno”, sostuvo.



Explicó que “hay una negativa de hacer guardas gremiales a dar horas extras, para compensar las medidas sindicales”, lo que obliga a una suspensión de la actividad que “es muy grave porque no se pierde un día de producción, se pierden varios”.

Viaje a Dubái



En tanto, Paganini forma parte de la delegación del gobierno que acompañará al presidente Luis Lacalle Pou en su viaje a Dubái para visitar el stand de Uruguay en la expo universal.



Al respecto, el ministro señaló que el trayecto se hace “con la intención de acercar la oportunidad de exportación del país hacia los Emiratos y también inversiones de empresas de los Emiratos aquí en nuestro país”.



“Hay algunas inversiones ya en temas más bien agropecuarios, de lo que se trata es de poder profundizar y diversificar este tipo de temas, incluyendo empresas agropecuarias pero también de repente el rubro de la energía y demás”, señaló.



Consultado con respecto a qué sectores se quieren atraer al país, Paganini dijo que el de las energías renovables es uno que causa interés, así como la producción de alimentos en general.