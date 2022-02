"Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas?" retrucó Gurméndez a Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, salió al cruce de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse respecto a la portabilidad numérica y el rol de empresas públicas, tras apuntar contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y le cuestionó si su plan en la comuna "es sólo más deudas".

Consultada sobre la suma de nuevos usuarios que ha recibido Antel tras la puesta en marcha de la portabilidad numérica, incluido en la LUC, la intendenta y expresidenta de Antel respondió: "El tema de la portabilidad (numérica) no me va ni me viene. Lo que me importa es el contexto en que está esto que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad para pagarle a los proveedores, y eso está en los 135 artículos que queremos derogar".



"Todo lo que deje abierto a discrecionalidad debilita nuestro marco democrático, todo lo que disminuya la transparencia y abra a la discrecionalidad", dijo Cosse en rueda de prensa recogida por Telemundo, y luego puntualizó: "Me preocupan empresas públicas que no tengan un proyecto estratégico".



"Que se despreocupe: en Antel el plan estratégico logró que sean más los que vienen que los que se van. Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas?", lanzó Gabriel Gurméndez, presidente de Antel.

Ahora resulta que la portabilidad “no le va ni le viene” y “le preocupan las empresas públicas sin plan estratégico”. Que se despreocupe: en ANTEL el plan estratégico logró que sean más los que vienen que los que se van. Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas? https://t.co/LWefMxX3B7 — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) February 14, 2022

En esa línea también se expresó el edil capitalino nacionalista Diego Rodríguez Salomón, lanzó: "Habla de transparencia y cuando fue al Parlamento mintió sobre el costo del Antel Arena. Ahora en la IM metió a un batallón de “compañeros” para cumplirle a Tabaré. ¿Y todavía le da el rostro para hablar? Lo bueno es que la LUC mata relato frenteamplista".