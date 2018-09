Para Larrañaga, el presidente Vázquez "se agotó"

El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga coincidió con su colega Luis Lacalle Pou en que al gobierno le "falta conducción y liderazgo" al tiempo que señaló que el presidente Tabaré Vázquez "se agotó". Horas después de que Vázquez hiciera su segunda aparición pública tras más de cien días sin hablar con los medios, el legislador dijo ayer a El País en la Exposición Rural del Prado que "el gobierno flota como un corcho" ya que "no va a hacer nada nuevo ni diferente de aquí al primero de marzo de 2020 ni en seguridad, ni en educación, ni en política económica, en donde las cifras dan cada vez menos".

Larrañaga fue recibido ayer al mediodía por las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), un encuentro en el que se repasó la "realidad económica, social y productiva del país y sobre "las dificultades de un sector agropecuario. Se ha perdido productividad, competitividad y el país es extremadamente caro", señaló.

Para Larrañaga "el Frente Amplio desperdició la bonanza económica" y ahora es necesario "blindar las políticas" porque "los números de la economía son extremadamente complejos". Agregó que "el presidente se agotó, ya no manda". Añadió que "muy pocas cosas puede lograr sacar si pretende llevar cosas al Parlamento".

Por otro lado, rechazó la sanción que Vázquez aplicó al comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, por realizar comentarios sobre la reforma a la Caja Militar: "Es una barbaridad (...) se equivoca dos veces cuando impulsa la reforma de la Caja y se equivoca cuando confunde la violación de la Constitución en el decir de algún ministro".

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini, quien también asistió a la reunión, señaló que se debe rever la Rendición de Cuentas por la situación económica de Argentina y que el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori "tiene que sincerar las cuentas públicas" y "tiene que ser más honesto". El diputado consideró que "no vamos a tener el ingreso esperado en materia turística, no vamos a ser competitivos y no vamos a poder venderle a Argentina".

Firmas.

El senador Larrañaga informó ayer que recibió 10.000 nuevas firmas del movimiento Por la Patria que lidera Jorge Gandini. El senador dijo que "nos parece un estupendo aporte". Larrañaga encabeza una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución para que militares ayuden en tareas policiales. Política, Campaña electoral, Jorge Larrañaga