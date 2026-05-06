Lacalle Pou vuelve a dictar curso de alta dirección para la gestión pública: los requisitos para postularse

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) anunció la apertura de las postulaciones para la segunda edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, una iniciativa liderada por el expresidente Luis Lacalle Pou en su rol de Senior Fellow de la institución. El proyecto busca atraer a personas talentosas hacia el servicio público y "despertar una ética de servicio y compromiso en quienes reúnen las características necesarias para cumplir un rol estratégico en la gestión".

"El Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública busca generar conciencia sobre el rol y las responsabilidades del servicio público, promoviendo que personas talentosas y con formación lo consideren como una posibilidad concreta en su desarrollo profesional", resalta el programa.

En tanto, la propuesta ofrece "una formación de primer nivel, con contenidos técnicos y aprendizaje aplicado, a cargo de un equipo docente con experiencia en el más alto nivel de toma de decisiones", agrega el CED.

La primera edición, desarrollada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), contó con 35 participantes seleccionados entre más de 1.300 postulaciones de todo el país.

Segunda edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública Foto: CED

Requisitos para postularse

Para esta nueva etapa, el Centro de Estudios para el Desarrollo busca personas de entre 25 y 40 años que posean títulos universitarios o experiencia laboral específica en áreas de relevancia. Es fundamental que los aspirantes demuestren un interés genuino por las políticas públicas en un sentido amplio, preferentemente con alguna especialización previa.

No se requieren referencias personales para iniciar el proceso de inscripción, se priorizarán el perfil técnico y el potencial de impacto de cada candidato.

El curso consta de 12 clases (semanales), con una duración de dos horas cada una, centradas en el liderazgo y políticas públicas. La formación comenzará el 1º de julio de 2026 y, según informaron desde el CED, el programa no tiene costo para los participantes seleccionados.