Lacalle Pou y los temas de agenda: policías, tarifas, ley de urgente consideración y Mujica

El presidente electo Luis Lacalle Pou hizo referencia a varios de los temas que están en agenda, horas antes de reunirse con los líderes de los partidos que conforman la coalición para presentarles el borrador del proyecto de la ley de urgente consideración que buscará llevar adelante durante su legislatura, en dialogo con el programa "Primera Mañana" de El Espectador.

Tarifas públicas

Lacalle Pou hizo nuevamente referencia al anuncio del gobierno actual de mantener las tarifas y no realizar el aumento que se preveía para comienzos de este año. "No se esperaba, había una conducta del Frente Amplio durante 14 años y justo en el año 15 cambia y cambia cuando los costos de las tarifas han aumentado", indicó.



"El compromiso nuestro es decirle a la opinión pública cómo encontramos el país y en eso hay que ser muy objetivo, no queremos que esté teñido en la subjetividad política -que la tenemos-, pero esperamos que los números sean claros", expresó con respecto a la transición.



Consultado sobre si ya tiene redactado el borrador del decreto para aumentar las tarifas, Lacalle Pou indicó: "No lo tengo redactado. Es una adecuación tarifaria, el gobierno puso la carreta adelante de los bueyes".



"Ponele ajuste tarifario pero lo que queda claro es que no vamos a aumentar las tarifas para tapar el agujero que deja este gobierno usando ese instrumento como mecanismo de financiación. Lo que está claro es que si los costos -no me tomen al pie de la letra- del sistema de combustibles aumentan un 10%, los costos, y no hay aumento y además aumentan los costos de la energía eléctrica y no aumentan las tarifas estamos con un déficit que valoramos en US$ 400 millones en un año. Entonces un gobierno que deja un déficit en el entorno al 5% y le agregamos US$ 400 millones lo termina pagando Juan Pueblo".



"Lamentablemente pusieron la carreta adelante de los bueyes, no hicieron más eficientes las empresas públicas y por única vez tienen este tipo de actitud que le dejan la responsabilidad y los números más en rojo al gobierno entrante", expresó. La idea, indicó, es hacer un ajuste va a ser por costos de cada empresa.



Respecto a la promesa de no subir impuestos expresó: "Es arriesgado, es osado y lo vamos a cumplir. Creo que Uruguay no aguanta más impuestos", opinó.

Inversión de extranjeros y dichos de Mujica

Lacalle Pou indicó que el gobierno entrante va a trabajar para que Uruguay sea un país al que "lleguen miles de personas que quieran hacer de este su país, donde quieran trabajar y donde quieran invertir".



"Me parece que es algo aceptado que a Uruguay le vendrían muy bien 100.000 o 200.000 personas más. No soy como el expresidente (José) Mujica que dijo que quería traer indígenas del Altiplano boliviano porque trabajaban y no se quejaban", indicó Lacalle Pou y agregó: "Soy un poco menos clasista".



El presidente electo indicó que hay dos tipos de migración, una que es la que se ha tenido en los últimos años y que ha sido necesaria -referida a ciudadanos venezolanos o cubanos, por ejemplo- y por otra parte está la migración voluntaria. "Esta es la que con los planes que estamos seriamente trabajando queremos captar, porque en este mundo tan incierto y viendo equilibrios y desequilibrios del Cono Sur hay gente ávida para cambiar su residencia".



Lacalle Pou indicó por otra parte que una de las discusiones que se tienen son la cantidad de días que se debe estar en Uruguay para tener la residencia así como temas relacionados a las transferencias bancarias.



Respecto a los dichos de Mujica -"En vez de traer 100.000 cagadores argentinos, que los nuestros inviertan acá", dijo el exmandatario- prefirió no realizar comentarios por su condición de presidente electo. "Lo que yo pienso de Mujica no es nuevo", expresó, pero agregó que lo que se espera es coherencia.



"Si fuiste al Conrad, ahora Enjoy, a pedirle a los argentinos que se vengan a vivir (cosa que yo apoyo) en 2011 lo mismo deberías esperar en 2019, salvo que estemos en una situación de que alguien quiera que a su país le vaya mal cosa que creo que no, o espero que no". En febrero de 2011, previo a su asunción, Mujica lideró un encuentro con empresarios argentinos en ese hotel de Punta del Este para pedirles invertir en Uruguay.



Al respecto de los dichos del presidente argentino Alberto Fernández indicó que todavía queda determinar si Uruguay fue un paraíso fiscal. "Quizá lo que faltó es una comprensión de lo que estamos diciendo, lo que vamos a hacer es modificar los requisitos para obtener la residencia fiscal y a facilitar la radicación. Eso no significa vulnerar normas, vamos a cambiarlas, a vista de todos y eso está lejos de significar una guiñada para convertirnos en un paraíso fiscal".

Ataque a policías

El presidente electo se refirió por otra parte a los casos de ataques a policías ocurridos en los últimos días, en algunos casos para robarles el arma de reglamento.



"A mí me llama poderosamente la atención", indicó Lacalle Pou. "En cuatro días cuatro policías agredidos y asesinado uno me parece un poco extraño", expresó y agregó: "Me llama la atención que en cuatro días se haya ido a buscar específicamente a policías".



Además habló sobre los dichos del jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, quien aseguró que se le recomendó a los policías no caminar por ciertas zonas. "La verdad que es un concepto que no es aislado, desde el Director Nacional de la Policía al subsecretario han tenido afirmaciones de este tipo que están lejos de lo que uno espera de un gobernante", indicó en referencia a la rectificación de Pérez.

Ley de urgente consideración

Uno de los temas que se trató fue con respecto al borrador del proyecto de ley de urgente consideración que fue presentado este miércoles a los líderes de los partidos integrantes de la coalición.



El presidente electo recordó que el anuncio de que pretendía trabajar en un proyecto de esas características lo realizó en un almuerzo de Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en 2016. La idea de este documento, explicó, es no tener que esperar a que haya un presupuesto nacional.



Lacalle Pou indicó que el proyecto fue redactado por Rodrigo Ferrés, designado para el nuevo gobierno como prosecretario de la Presidencia en consulta con más personas cercanas a su equipo. La base de este documento de 479 artículos está en el "Compromiso País", el texto presentado por los cinco partidos de la coalición rumbo a la segunda vuelta electoral de noviembre del año pasado.



"Esto es un borrador en mayúsculas y con negrita y hoy se le presenta a los líderes de la coalición, que obviamente tendremos un mecanismo de discusión y de propuesta, pero estos 479 artículos pueden terminar en 600 o en 200 porque es un borrador", expresó y agregó que de esos cerca de 70 están relacionados a la seguridad pública.



Lacalle Pou adelantó que las dos propuestas realizadas por el actual presidente Tabaré Vázquez no están contempladas en el documento pero sí temáticas similares.



Por otra parte el presidente electo recordó que desde la vuelta a la democracia hasta la fecha se presentaron 13 proyectos de ley de urgente consideración, varios de los cuales fueron realizados por el Frente Amplio.