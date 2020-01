Mujica: "En vez de traer 100.000 cagadores argentinos, que los nuestros inviertan acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República y senador electo José Mujica se mostró en desacuerdo con la propuesta realizada por el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien afirmó que quiere flexibilizar una serie de normas vinculadas a la residencia legal y fiscal para atraer a familias extranjeras que lleguen a invertir en el país.

"En vez de traer 100.000 cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", dijo el exmandatario en diálogo con El Observador y agregó: "Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?".

Los dichos de Mujica, sin embargo, hacen referencia a un dato que transcendió pero que no fue confirmado por Lacalle Pou ni por su equipo, acerca potenciar específicamente la llegada de 100.000 argentinos para que se radiquen en el Uruguay con la idea de alentar las inversiones privadas.

Germán Carodoso, ministro designado de Turismo, indicó durante una entrevista con La Nación que no tenía conocimiento del origen de ese dato. "Sinceramente no sé de dónde sale la cifra de los 100.000 argentinos. Yo no tengo conocimiento que nadie haya manejado ninguna cifra. Ni que haya pensado ninguna política para atraer, exclusivamente, a los argentinos", expresó.

"Lo que el presidente ha dicho y hemos conversado en más de una oportunidad es que vamos a tener un Uruguay abierto al mundo”, agregó.



Por otra parte Mujica indicó que una de sus principales preocupaciones durante su paso por el Senado será acerca de los emprendimientos productivos locales así como el combate al "rentismo que no genera valor" y reiteró su propuesta de crear un fondo con capitales públicos y privados.