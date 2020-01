Lacalle Pou quiere atraer extranjeros a vivir al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se dejó crecer la barba para descansar la cara. Las vacaciones con su familia lo tienen distendido y relajado, y las olas de Punta del Este muy contento. “Estaban divinas las olas, y grandes”, comentó anoche el presidente electo Luis Lacalle Pou al llegar al hotel Enjoy.

Hablaba de la suerte que tuvo en la mañana cuando fue a surfear a la Brava. Su visita al lujoso hotel tenía un objetivo: apoyar a los promotores inmobiliarios en la inauguración de la Expo Real State sobre mercado inmobiliario y empresarios de la construcción.

El presidente electo quiere potenciar al país para atraer a familias de distintas partes del mundo que elijan a Uruguay como lugar para vivir. Por eso, anunció que buscará flexibilizar una serie de normas vinculadas a la residencia legal y fiscal para los extranjeros.



Pero, por sobre todo, dijo que durante su mandato se mantendrán las “reglas de juego claras” para que los inversores y las familias que elijan a Uruguay puedan hacerlo con tranquilidad y seguridad.



“La palabra crisis es un contexto bastante elástico, pero para mí la crisis que está viviendo el mundo es una crisis de confianza. En cualquier ecuación económica, si la confianza no está presente, el negocio se cae”, dijo el futuro jefe de Estado. Por eso, como prometió en la campaña, afirmó que trabajará para mejorar la seguridad pública como puntal central de la convivencia pacífica en el país. Para el líder blanco, ese punto es clave para atraer inversión y familias al país.

“Uruguay por distintas razones tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada, no solo de vecinos del Mercosur, sino del mundo. Y nosotros ahí tenemos algunas cosas para hacer”, dijo.



En ese sentido, anunció flexibilizaciones en la residencia legal de los inmigrantes, y fiscales, para que puedan traer sus capitales. “Yo primero voy por la familia, después que estén las familias, van a poder traer la plata. Si tenemos seguridad pública, certezas a largo plazo, el país se va a convertir en un lugar de destino del cono sur y también del mundo”, visualizó el presiente electo.

Remarcó que todos los cambios se harán con “reglas de juego claras” y en dialogo con todos los partidos políticos. Es decir, no solo los que integran la coalición de gobierno, sino también el Frente Amplio. “Nosotros sabemos que nos toca gobernar en los cinco años que vienen, pero no sabemos qué va a pasar más allá”, argumentó Lacalle Pou. Luego agregó: “En Uruguay no se cambian las reglas. Mejor dicho, en Uruguay no deberían cambiarse las reglas para empeorar, las reglas que se cambian son para mejorar”, dijo el futuro mandatario.

A su vez, adelantó que desde el gobierno cambiará normas del Banco Central vinculadas al flujo de capitales. “Flexibilizar alguna norma bancocentralista que dificulta mucho el ingreso de capitales”, explicó. En campaña Lacalle Pou dijo que uno de los puntos donde trabajaría fuerte sería en el tema vivienda, para solucionar los problemas habitacionales de quienes están en asentamientos y viviendo en la calle. Por eso, anunció que derogará los decretos reglamentarios de 2014 y 2017 sobre la ley de vivienda social, que a su entender entorpecieron una buena norma que había sido impulsada por el Frente.



Además, Lacalle pretende impulsar un sistema de garantías para alquileres con menores requisitos, que le permita poder alquilar a jóvenes y familias que no tienen acceso a sistemas de garantía: “Que dos personas que se conocen tengan la facilidad de alquilarse”.

Todos juntos Buena parte del futuro gabinete estuvo presente anoche en el hotel Enjoy. También figuras de la coalición multicolor, como el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, y la futura vice Beatriz Argimón. Además, el intendente Enrique Antía, quien confirmó que se concretó el realojo de la última familia que vivía en el asentamiento El Placer, en la costa del arroyo Maldonado.