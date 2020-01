Larrañaga respondió al jefe de Policía de Montevideo: "¿Resulta que ahora hay lugares en donde sí hay miedo?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El designado ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le respondió este martes al jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, quien declaró el domingo que desde "hace bastante tiempo" se le ha advertido los efectivos policiales "andar en lugares seguros". En la última semana cinco policías, cuatro uniformados y uno de civil, fueron atacados violentamente, uno de ellos fallecido.

Larrañaga dijo este martes en rueda de prensa tras una reunión que mantuvo en el futuro ministro de Defensa, Javier García, en la sede del gobierno electo: "Ojalá todos pudiéramos andar por zonas seguras y que podamos vivir sin miedo", y luego ironizó: ¿No era que el miedo no es la forma? ¿Resulta que ahora hay lugares en donde sí hay miedo?". Larrañaga recordó así las críticas que su campaña, "Vivir sin miedo", recibió.

El futuro ministro del Interior también respondió a otros dichos de Pérez el domingo al visitar la zona del barrio Villa Española, donde resultó baleado un agente de 43 años que actualmente se encuentra "estable" tras recibir tres impactos, uno de ellos en el maxilar que se desplazó hacia el oído.

En esa oportunidad, el jefe de policía capitalino fue consultado sobre si frente a estos casos de violencia contra policías en pocos días una posibilidad es quitarle el arma al agente cuando no está de turno. "No me voy a aventurar a hablar de ese tema. El policía tiene el derecho de poder hacerlo si anda sin uniforme, andar sin el arma. Hoy por hoy es así, el derecho lo tiene el policía, de hecho muchos policías viajan y van al servicio de particular y se uniforman en el lugar de trabajo, pero no es una orden ni un reglamento que así lo establece. Es un tema de discusión que no es para este momento", dijo.

Este lunes de tarde, Larrañaga respondió: "En nuestro concepto, lo decimos con todo respeto, al policía no hay que sacarle el arma, así se lo digo claramente", porque hacerlo "es fragilizar más al policía, el estado del policía son las 24 horas, algunas soluciones de película en mi caso no me parecen correctas", señaló.

Los futuros ministros del Interior y de Defensa, Jorge Larrañaga y Javier García, se reunieron este martes en la sede del gobierno electo. Foto: Leonardo Mainé

En la reunión con García, Larrañaga dijo que analizaron distintos temas que tienen "la obligación de trabajar de forma conjunta" en asuntos como la guardia de frontera, la guardia perimetral de cárceles y que conversaron sobre la vivienda para militares y policías.

Por su parte, García recordó que la guardia militar fronteriza se maneja en un espacio de 20 kilómetros para adentro de la frontera, y por ello resaltó el trabajo con el Ministerio del Interior: "Necesariamente vamos a tener que coordinar operativos, obviamente la comunicación, vamos a tener que coordinar con el director de Inteligencia Estratégica (Álvaro Garcé es el designado) porque el propio decreto establece que la coordinación de inteligencia la hace el director de inteligencia estratégico", sostuvo.

El pasado 9 de diciembre el gobierno reglamentó la ley que permite el patrullaje militar en la zona fronteriza. La ley fue promulgada en octubre de 2018 y permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza. García reiteró en varios oportunidades que el decreto "no está publicado aún" porque "faltan" firmas de ministros.

Sin embargo, esta tarde aseguró: "Nosotros tenemos la voluntad política de apenas iniciado el 1° de marzo poder implementar y poner a actuar la ley de fronteras".

Por otro lado, Larrañaga dijo que van a incluir la "ampliación" de la cantidad de horas de servicios 222 de los policías en la ley de urgente consideración. Afirmó que van por esa línea porque "es la forma de tener presencia policial, de respaldar a la Policía, de resistir estos embates que estamos recibiendo".

Consultado sobre si cree que estos cinco ataques a policías, el último ocurrido este martes en los accesos de Montevideo contra un agente de 37 años, son organizados y sistemáticos o son hechos aislados, Larrañaga respondió: "Yo no estoy en condiciones de dar un juicio sobre eso. Lo que digo es que nosotros vamos a defender al policía a lo que de lugar".

Larrañaga también fue consultado sobre si se puede esperar un enfrentamiento más frontal con la delincuencia durante el próximo gobierno, y señaló que "la autoridad no se negocia, se ejerce", y "esto es claro, no es por estar encima de la Constitución, no es entrar en el camino de la discusión de más o menos represión, es cumplimiento de la ley, de la Constitución", manifestó.