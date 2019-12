Gobierno reglamentó la ley que permite el patrullaje militar en la zona de la frontera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Consejo de Ministros aprobó este lunes un decreto que regula el patrullaje de militares en el perímetro de 20 kilómetros de frontera uruguaya establecida en la ley Nº 19677. En este decreto “se trata de dejar claramente estipulado cómo, qué y cómo hacerlo”, explicó el ministro de Defensa, José Bayardi, en rueda de prensa.

Además, el jerarca informó que la regulación “define particularmente todas las operaciones que se pueden hacer en la frontera para cumplir con la misión”. En la misma línea, comentó que el fin del decreto es establecer los procedimientos “para que se evite la responsabilidad del que lo haga y no se invalide la prueba por realizarlo mal”.

La ley fue promulgada en octubre del 2018 y permite que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realicen tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza. La legislación determina que podrán patrullar, realizar identificación de personas, control de vehículos y detención de individuos en una zona fronteriza de hasta 20 kilómetros.



Hay tres situaciones en las que personas pueden ser detenidas, según explicó el ministro. La primera es cuando un individuo “esté en situación de in fraganti delito (en el mismo momento en que se comete el delito)”.



Además, podrá ser detenido un individuo acusado de un delito por un tercero que haya presenciado el acto. Una tercera posibilidad es cuando se haya determinado por “niveles de coordinación y de inteligencia desarrollada en torno a la frontera” que la circulación en esa “frontera esté siendo parte de una actividad delictiva”, informó.



En caso de que la persecución supere los 20 kilómetros establecidos por ley, se deberán contactar con las autoridades competentes para que sean estos los que puedan hacer la detención.



Bayardi explicó que la regulación se conversó con el fiscal de Corte Jorge Díaz y pretende dar dos garantías. Una de ellas es que “los que circulan en la zona de los 20 kilómetros de la frontera puedan hacerlo libremente como en cualquier otra parte del territorio, siempre y cuando no estén incurriendo en situaciones de in fraganti delito o llevando adelante situaciones de naturaleza delictiva”.



La segunda es darle un respaldo “al personal que tenga que cumplir esas misiones” ya que, si las hacen en “el marco del decreto”, tienen las suficientes garantías “para no tener ningún tipo de responsabilidades” en caso de tener que responder, explicó.