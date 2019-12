Vázquez hereda dos temas a Lacalle Pou

A meses de entregarle la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, hay dos temas que preocupan al presidente Tabaré Vázquez: la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía y la falta de acceso de la población a los denominados medicamentos de alto costo.

Por eso, el mandatario presentará hoy en conferencia de prensa un informe sobre cada uno de los temas y en paralelo, “sugerirá” al gobierno entrante que siga adelante con algunas de sus propuestas, informaron fuentes políticas a El País.

En el informe que dará a conocer hoy Presidencia, se plantean algunas medidas para mitigar la contaminación del río; entre ellas, se propone crear un segundo reservorio para acopiar agua en Casupá (Florida), construir una planta de tratamiento terciario y otra de tratamiento y bombeo de agua como “alternativa” a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

El periodista Gabriel Pereyra informó ayer que es prioridad del presidente que ambos temas sean incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración que preparan las autoridades entrantes.

El alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, dijo a El País que “la contaminación existe pero es controlable, mitigando el impacto ambiental y siguiendo adelante con las medidas cautelares”. Estramil entiende que “hay algunas cosas que se lograron y entendemos que se deben llevar a cabo a partir del próximo período”, como por ejemplo, profundizar con las medidas ya dispuestas en los padrones de la zona afectada para evitar la contaminación de la cuenca que es fuente de abastecimiento hídrico de todo el país.

El informe fue elaborado por un equipo que formó el propio presidente Vázquez y que viene trabajando en el tema desde junio, entre quienes se encuentran los alcaldes Darío Pimienta, de Canelones; Estramil, de Santa Lucía y Álvaro Alfonso de Aguas Corrientes. Del Poder Ejecutivo integran el grupo los ministros Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca; Eneida de León, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Olga Otegui, interina de Industria, Energía y Minería. También el titular de OSE, Milton Machado, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el concejal Carlos Fulco y el capitán Juan Acosta.

Acceso a remedios

Otro de los desvelos del presidente Vázquez es la falta de acceso de pacientes a medicamentos o técnicas médicas de alto costo. Por eso, también sugerirá a Lacalle Pou seguir adelante con alguna de sus propuestas en esta materia.

Según comentaron fuentes políticas a El País, la aspiración del mandatario es presentar al gobierno entrante una síntesis con los principales problemas que se presentan en esta área para que se pueda lograr una “política de Estado”.

Vázquez anunció la semana pasada en una actividad vinculada al área que quiere “empezar a trabajar aquí para ver si podemos elaborar una propuesta con análisis crítico de la situación, con método científico, estudiar en profundidad las temáticas y ver si podemos elaborar una síntesis que apoye al próximo gobierno”.

Año a año aumenta la cantidad de juicios que personas entablan contra el Estado para que se les financien los medicamentos o artículos quirúrgicos de alto costo. De acuerdo a información a la que accedió El País, en 2017 fueron 117 demandas; 221 en 2018 y 294 en lo que va de 2019.

Buscan proteger calidad del agua

En octubre de este año el presidente Vázquez encomendó a los integrantes del grupo que estudia el estado de la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía que presenten un documento a partir de informes técnicos ya elaborados. El mismo será presentado hoy en una conferencia en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, a partir de las 11:30 horas.

acceso a la salud

¿Cuánto se gasta en los fármacos?

Por año, el gobierno destina entre US$ 3 millones y US$ 3,5 millones desde Rentas Generales al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para financiar medicamentos de alto costo, informó el presidente Tabaré Vázquez la semana pasada en el marco de una mesa de diálogo sobre la judicialización de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos a brindar por el FNR. “Estamos invirtiendo cerca de US$ 40 millones por año” en tratamientos terapéuticos y de diagnóstico, aseguró el primer mandatario. Del encuentro participó el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; el ministro de Salud Pública, Jorge Basso; la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Marina Blengio, y el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Blauco Rodríguez.



Vázquez remarcó que “sobran los dedos de una mano para contar los países que disponen de una herramienta solidaria” como el Fondo Nacional de Recursos: “Hace a lo que es la justicia social y la solidaridad entre todos los uruguayos”, señaló el mandatario, siendo destacado internacionalmente por sus logros sanitarios.