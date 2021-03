COVID-19: Lacalle Pou responde por qué no aplicó todas las medidas que sugirió el GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este jueves sobre por qué el gobierno no decidió aplicar todas las recomendaciones hechas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) el 7 de febrero y respondió que el asesoramiento del GACH es "técnico".

El mandatario convocó a un Consejo de Ministros que se extendió por unas cuatro horas donde definieron la suspensión desde ayer de la obligación de ir a clase en todo el sistema educativo, entre varias medidas tras mantener una reunión con el comité de expertos, y en una coyuntura de rápida evolución del COVID-19 en Uruguay.

"El asesoramiento del GACH, al cual estamos eternamente agradecidos, no solo el gobierno, creo que todos los uruguayos, es un asesoramiento técnico. Siempre quedó claro que las decisiones y la responsabilidad de las decisiones es del gobierno nacional", expresó el mandatario en rueda de prensa tras el lanzamiento de la cosecha de arroz en el departamento de Rocha.

"¿Dar manija?... Algunos son especialistas", dijo el mandatario aludiendo a varias críticas que se suscitaron en las últimas horas por parte del Frente Amplio y científicos.



"Nosotros tratamos de trabajar seriamente, sin hablar de los demás, y respetando mucho a la gente que está trabajando para tratar de que alguna manera se mitiguen los efectos de esta enfermedad", agregó.

Por otro lado, señaló que el GACH "agrega algo que no es menor, que dice que quizás las medidas no sean para aplicarse todas en simultáneo, sino que se puedan escalonar. Eso nos genera la posibilidad de las famosas perillas, de ir apretando un poquito más, un poquito menos, depende cómo se desarrolle la enfermedad estos días".

Hubo nueve medidas que los científicos del GACH aconsejaron para la coyuntura actual y que el Ejecutivo no las llevó a la práctica: suspensión de eventos sociales, reducir las reuniones sociales solo a convivientes, cierre de gimnasios, la suspensión de torneos deportivos profesionales; suspensión de clases en educación no formal y considerar suspensión en Secundaria, teletrabajo en públicos y privados no esenciales, cierre de toda oficina de atención al público no esencial, restringir aún más el ingreso al país y reducir el tiempo de permanencia en bares y restaurantes a entre 60 y 90 minutos.