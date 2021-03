Lacalle Pou a productores: "El gobierno tiene que funcionar al estímulo del sector privado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou participó este jueves del evento de lanzamiento de la cosecha de arroz en el departamento de Rocha junto con varias autoridades del Poder Ejecutivo, y aseguró durante su discurso que "el gobierno tiene que funcionar al estímulo del sector privado, tiene que ser funcional".

"Acá no se trata de una competencia panfletaria y ridícula de decir el Estado no y el mercado sí o a la inversa, porque si no hay una escuela que funcione no hay familia afincada y si no hay una antena en Paso del Cerro Tacuarembó que de señal para el pueblo, los gurises se van y la gente también", indicó el presidente.

Al respecto, Lacalle Pou expresó que por tanto el compromiso del gobierno es "entender la realidad" y "escuchar a las gremiales", como es el caso de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), a la que consideró "potente, responsable y de mucho sentido común".

"Dentro de nuestras posibilidades hemos avanzado, (pero) falta mucho", dijo el mandatario y expresó: "Mi compromiso es que el año que viene cuando me pasen lista, hagan el discurso y digan 'cumplido, cumplido, cumplido' y vamos por las próximas cosas".

Sobre la zafra de este año, Lacalle Pou indicó que es "mejor que la anterior" por varios aspectos, entre ellos "por los precios", "porque el Banco República vuelve a ser un banco país, un banco productivo", "porque el gobierno decidió no aumentar el gasoil" y "porque hay una previsibilidad".

"El que vive del agro sabe que tiene que mirar para arriba, mirar el mercado y muchas veces no depende de sí mismo, pero también esa previsibilidad está dada por la capacidad de reacción del gobierno", explicó.

Por otra parte, aseguró que "el tema de infraestructura" es un "desvelo" de hace muchos años y mencionó diferentes obras como la hidrovía del río Uruguay, para la cual es necesario tener conversaciones con Argentina y Brasil, la hidrovía del este, el puente de la Charqueada, que está en el Presupuesto Nacional, así como algunas rutas que pueden servir al sector.

El discurso de Lacalle Pou llegó luego de la intervención de Alfredo Lago, presidente de la ACA, quien realizó planteos puntuales dirigidosa los ministerios de Ganadería, Trabajo, Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Durante el evento, Lacalle Pou recordó que fue notificado de los primeros casos de coronavirus detectados en Uruguay un año atrás, luego de que participara de la edición de ese año del lanzamiento de la cosecha de arroz. Al final del acto, se cortó una cinta para que, de forma simbólica, se pudiera dar comienzo a la cosecha.