COVID-19: las nueve recomendaciones científicas que no adoptó el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Seis horas antes de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, diera inicio a la conferencia del martes en la que anunciaría las nuevas medidas, el grupo científico que asesora al gobierno publicó un comunicado. En el escrito, que lleva la firma de los tres coordinadores principales del equipo académico, se deja constancia que Uruguay atraviesa “una situación epidemiológica de transmisión comunitaria intensa y sostenida del virus SARS-CoV-2”.

Ante este escenario, advierten que “resulta esencial” la toma de medidas y reiteran un documento con recomendaciones que ellos mismos habían sugerido el 7 de febrero. Pero de ese conjunto de posibles medidas -que los expertos aclararon que no tienen por qué tomarse todas juntas o de idéntica manera a la planteada- hubo nueves que los científicos aconsejaron para la coyuntura actual y que el Ejecutivo no las llevó a la práctica.

Ese contrapunto entre las recomendaciones científicas y las medidas tomadas por el gobierno hizo que la sigla GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) ocupara la lista de tendencias en la red social Twitter durante la noche del martes. Pero también hizo que algunos científicos se sintieran desoídos.

El País realizó un sondeo a través de un formulario anónimo que envió a integrantes del GACH y del colectivo de análisis independiente GUIAD. De las 16 respuestas de académicos -que no tienen valor estadístico, sino solo una aproximación a algunos puntos de vista-, al 68,8% de los consultados las medidas adoptadas por el gobierno les parecieron “insuficientes” y al resto “apenas suficientes”. No hubo un solo académico que haya respondido que la toma de decisión fuera “bastante o muy suficiente”.

“¿Cuánto tiempo nos va a costar llevar a controlar la cantidad de casos que estamos teniendo y cuánto va a estresarse el sistema de salud en ese camino?”, se preguntó el catedrático de Enfermedades Infecciosas Julio Medina, en una entrevista que le realizaran ayer en En Perspectiva. El médico infectólogo dijo que “en lo personal pensaba que se iban a tomar medidas sobre todo con el ocio nocturno”, y que las determinaciones adoptadas “fueron tímidas”.

Ese “gusto a poco” tras los anuncios también se refleja en el sondeo realizado por El País: un tercio sintió que no fue escuchado por el gobierno, una quinta parte sintió rabia y el resto otro sentimiento negativo.



Según la interpretación de los académicos, el gobierno optó por la estrategia de “causar susto” para que sea el individuo el que cambie el comportamiento sin necesidad de una medida. Pero eso, entienden algunos, no siempre funciona. Y según Medina “si salimos bien de esta situación puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado”.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: Ricardo Figueredo.

Pese a que en redes sociales algunos interpretaron que el GACH sugería, ante el escenario actual, el cierre completo de bares y restaurantes, la clausura de cines y teatros y otras restricciones, el propio documento de febrero especifica que esas eran opciones si el sistema sanitario se viera “seriamente comprometido”. Otras recomendaciones no adoptadas por el gobierno, como el cierre de gimnasios o el punto final a los eventos sociales, sí eran sugeridas para el momento actual.



El País consultó a los científicos sobre qué medidas hubiesen adoptado ellos (siempre teniendo en cuenta que su posición no les permite integrar otras dimensiones que debe tener en cuenta un gobierno). Entre las respuestas más repetidas figuran la extensión de la Semana de Turismo por 15 días más, cierre más estricto de la frontera, prohibición del uso interior de los bares, la no realización de eventos, la suspensión de la presencialidad en la educación terciaria, el fortalecimiento del rastreo que hace la sanidad y reforzar las medidas de apoyo económico a los más vulnerables.



Una de las científicas llegó a decir: “Basta de parrandas, show o fiestas... los protocolos son un adorno”.