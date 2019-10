Lacalle Pou respaldó a Arbeleche y Martínez dijo que sus dichos son una "barbaridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Lacalle Pou, candidato presidencial del Partido Nacional, respaldó las declaraciones que hizo su futura ministra de Economía en caso de resultar electo presidente, Azucena Arbeleche. La economista dijo que le había pedido a las calificadoras de riesgo que no le bajaran la nota al país, lo cual generó polémica con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y otros altos dirigentes de la coalición de izquierdas.

Este jueves, Arbeleche señaló en el programa “No toquen nada” de Del Sol FM: “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.



En su gira por Durazno este viernes, Lacalle Pou dijo: "Suscribo lo de Azucena, defiendo lo de Azucena, es mi punto de vista, de ayuda al país, insisto, no como otros que en momentos de crisis pidieron default, porque se preocuparon más por llegar al poder que por el país".



"En muchas de esas reuniones con calificadoras yo estuve presente", dijo el candidato nacionalista, que agregó: "Como nosotros tenemos una visión optimista del país y de apoyo al país, no somos como otros en su momento que querían que se declare el default para dañar al país para llegar al poder. Nosotros al revés, cuando nos reunimos con organismos multilaterales de crédito, con calificadoras, lo que tratamos es de trasladarle que hacia el futuro hay confianza", dijo el candidato blanco.



"En este momento, en el cual las calificadoras nos están mirando fijamente, lo que hablamos, sobre todo en la voz de Azucena (Arbeleche), pero respalda por quien habla, es que en estos tiempos, el gobierno que viene sea del partido que sea, que le den tiempo con las herramientas que tiene a su alcance, y con los programas de gobierno poder salir de una situación compleja en la que está la economía", subrayó Lacalle Pou.



La afirmación de Arbeleche generó reacción de técnicos y militantes frenteamplistas, asi como del candidato Martínez, que escribió en su cuenta de Twitter este viernes, parafraseando el cuestionamiento que hizo el blanco en el debate sobre sus declaraciones de si aumentará o no los impuestos: ¿A cuál @LuisLacallePou le creemos? ¿Al que dice que hay futuro o al que dice que no hay confianza? No sólo nos sorprende lo que dijo Arbeleche, sino que salga el candidato a respaldar una barbaridad. Desafían la inteligencia de la gente y la estabilidad que Uruguay conquistó".

¿A cuál @LuisLacallePou le creemos? ¿Al que dice que hay futuro o al que dice que no hay confianza? No sólo nos sorprende lo que dijo Arbeleche, sino que salga el candidato a respaldar una barbaridad. Desafían la inteligencia de la gente y la estabilidad que Uruguay conquistó. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) October 4, 2019

Ayer, poco tiempo después de las declaraciones que hizo Arbeleche, quien respondió duramente fue el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. En declaraciones con El País, aseguró que “sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible”.



Según Ferreri, en el caso de Uruguay el mantenimiento del grado inversor “tiene que ver con su enorme solidez financiera que se expresa en reservas netas de 25 puntos del PIB y el acceso a líneas contingentes con organismos multilaterales de crédito por US$ 2.200 millones; y también con las perspectivas ciertas de mayor crecimiento fruto de recibir la mayor inversión privada en la historia del país por US$ 3.000 millones , junto con los US$ 2.000 millones de inversión pública a través e los proyectos de PPP.



“No es casualidad que las cinco principales calificadoras del mundo nos otorguen el grado inversor, y no pasa por que alguien le pida que lo mantenga”, enfatizó.