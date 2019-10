Pablo Ferreri contradijo dichos de Azucena Arbeleche por grado inversor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Temas económicos generaron un nuevo cortocircuito entre integrantes de los equipos de asesores de Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Esta vez lo protagonizaron el actual dos de Economía, Pablo Ferreri, y la virtual ministra del ramo en caso que el nacionalista llegue a la Presidencia de la República, Azucena Arbeleche, por el mantenimiento del grado inversor a Uruguay por parte de las calificadoras de riesgo.

La principal asesora de Lacalle Pou en materia económica dijo hoy en el programa “No toquen nada” de emisora DelSol: “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.



La afirmación de Arbeleche generó la inmediata reacción de técnicos y militantes frenteamplistas. Estos primeros le respondieron formalmente, pero los militantes desataron una catarata de tuits humorísticos para tratar de dejar en ridículo a la economista bajo el hashtag #ArbelecheLoHizo.



Pocas horas después de las afirmaciones de Arbeleche, El País consultó a Ferreri sobre el asunto quien aseguró que “sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible”.



Explicó que “las calificadoras cuando analizan a un país, analizan su situación financiera, sus perspectivas de crecimiento económico, su situación fiscal, la sostenibilidad de su deuda, entre otras variables, mantienen reuniones con actores del gobierno y con actores relevantes de la sociedad y de la economía. Luego con esos elementos forman su opinión que deriva en una calificación”.

Según Ferreri, en el caso de Uruguay el mantenimiento del grado inversor “tiene que ver con su enorme solidez financiera que se expresa en reservas netas de 25 puntos del PIB y el acceso a líneas contingentes con organismos multilaterales de crédito por US$ 2.200 millones; y también con las perspectivas ciertas de mayor crecimiento fruto de recibir la mayor inversión privada en la historia del país por US$ 3.000 millones , junto con los US$ 2.000 millones de inversión pública a través e los proyectos de PPP.



“No es casualidad que las cinco principales calificadoras del mundo nos otorguen el grado inversor, y no pasa por que alguien le pida que lo mantenga”, enfatizó.



Santiago Soto, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dijo en su cuenta de Twitter: “Ridículo. Ahora sugieren que conservamos el grado inversor porque Arbeleche se lo pidió a las calificadoras. Inverosímil, insulta la inteligencia de los ciudadanos y de los equipos técnicos de las consultoras al mismo tiempo. No hay que vestirse con poncho ajeno, se nota”.

Pero la cosa no quedó ahí y a lo largo de la tarde en esa red social se viralizó el hashtag #ArbelecheLoHizo, atribuyéndole a la economista acciones inimaginables tales como: “Dice Arbeleche que cuando Ghiggia le reclamo xq no le pasó la pelota en el gol del Maracanazo Ella le dijo: “ Ghiggia... dejala que ahí está bien”, o “Arbeleche le presentó Yoko a Jhon”.