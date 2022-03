Lacalle Pou respalda a Bustillo, pese al “error” en la OEA por la guerra entre Rusia y Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El momento para sacar a Bustillo”. El mensaje -así, textual- llegó al celular de un periodista de El País el domingo 27 de febrero a la tarde. El emisario no era un frenteamplista, tampoco de un opositor al gobierno, ni un colorado, ni ningún otro aliado a la colación gobernante. Era de un blanco.

En ese momento la noticia de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había dado la orden para revertir la postura de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaba mal parada a la Cancillería que lidera Francisco Bustillo.



Pero con el ambiente un poco más calmado, tras varias charlas entre el presidente y el canciller de por medio, frente a cámaras Lacalle Pou reafirmó ayer a Bustillo en su cargo y echó por tierra varios de los rumores que desde hace varios meses rondan en los pasillos del Palacio Legislativo.

El respaldo.

“Se cometió un error. Claramente”, dijo el presidente a los medios en su visita a Artigas para participar de la fiesta de carnaval de ese departamento. Esto señaló en referencia al posicionamiento de Uruguay en la OEA, donde primero se decidió acompañar las posturas de Argentina y Brasil, y no condenar desde el organismo la invasión perpetrada por Vladimir Putin.



“Si me preguntan por el ministro Bustillo, que básicamente es quien comete el error -hay que decir las cosas, no tenemos ningún prurito en aceptar y enmendar los errores-, él tiene todo mi respaldo. Ha hecho una gran gestión en todo lo que hace al Mercosur y en las negociaciones con China (en el marco de un posible Tratado de Libre Comercio)”, remarcó el presidente Lacalle Pou.



Sus declaraciones calmaron las presiones sobre el canciller. Es que desde enero, entre blancos y colorados, se ha planteado la posibilidad de que se hagan cambios en el gabinete. Incluso algunos aseguraron a El País que tenían “de muy buena fuente” cuáles iban a ser los sustitutos. Se hablaba de una serie de “enroques”, y del resurgimiento, también, de una figura del Partido Colorado.

¿Cambios?

Varios dirigentes advertían en ese entonces que Bustillo dejaba la Cancillería, de que allí iría el hoy ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y que el lugar que este último dejaría libre lo ocuparía Javier García, que hoy comanda el Ministerio de Defensa. Hasta también apareció el nombre del colorado Pedro Bordaberry, para ocupar alguna vacante.



“Es todo bolazo”, aseguró una fuente de gobierno a El País en enero, mientras esta danza de nombres iba y venía entre distintos dirigentes de la coalición. Pero con el ruido que se generó el pasado fin de semana en la OEA, el “rumor” sobre la estabilidad de Bustillo volvió a hacerse latente.



“Pancho (Bustillo) está firme. Luis está conforme con su laburo, trabajan muy cómodos y están amasando cosas grandes e importantes para el país. No hay elementos para pensar en cambios, ni ahora ni más adelante”, comentó ayer a la tarde a El País una fuente del gobierno.



Lacalle Pou y Bustillo no solo tienen una buena relación laboral, también mantienen una fuerte amistad, que une incluso a sus familias. Independientemente de eso el jefe de Estado está conforme con la labor del canciller, porque entiende que ha logrado destrabar y facilitar acciones en la diplomacia para permitir abrir Uruguay al mundo.

Eso no quita el malestar, e incluso el enojo, que Lacalle Pou sintió hacia el canciller el fin de semana, por no sumarse a la declaración de la OEA. Sin embargo, para el presidente este asunto ya está terminado.

Lineamientos.

Lacalle Pou no quiere que en los posicionamientos internacionales de Uruguay sobre los grandes conflictos haya dudas. Por eso la Cancillería trabajó con esa clara instrucción en la Asamblea de la ONU, patrocinando y firmando la condena a Rusia por la invasión a Ucrania.



El texto será presentado de forma pública hoy. La versión final de la carta estaba siendo negociada entre los países al cierre de esta edición. De todos modos, ya se sabe que plantea la “condena en los términos más enérgicos a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania en violación” de la Carta de las Naciones Unidas. A su vez “exige que la Federación de Rusia cese inmediatamente en el uso de la fuerza contra Ucrania y se abstenga de cualquier otra amenaza ilegal o uso de la fuerza contra cualquier estado miembro de la ONU”.