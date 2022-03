Lacalle Pou y Manini Ríos se reunieron en medio de críticas del líder de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou y el senador Guido Manini Ríos mantuvieron un encuentro este miércoles al mediodía en Torre Ejecutiva, informó El Observador y confirmó a El País el también senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.

La reunión estaba prevista para analizar, en principio, dos temas: "evaluar el resultado del referéndum y los precios de artículos de primera necesidad", dijo el senador y presidente de Cabildo Abierto.

Este encuentro ocurrió a tres días del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el que triunfó el "NO" tras un resultado parejo. En la misma noche del domingo, cuando se aguardaban los resultados, Manini Ríos le dijo a los nacionalistas Alberto Volonté y la senadora Carmen Asiaín: "Creo que lo bueno del resultado de esto es que a todos nos pone nerviosos. Somos conscientes de que cualquier error perdemos".

El segundo punto de la charla entre el presidente y Manini, según informó Domenech, refiere a una medida que busca aplicar Cabildo Abierto en un contexto de aumentos de precios a partir de la Guerra en Ucrania.

Manini Ríos insistió la semana pasada en el Senado durante el debate sobre la exoneración del IVA para el asado de tira que esta medida debería replicarse a otros productos. "Hay que agregar otros productos, aparte complementarlo con un acuerdo con el comercio, principalmente con las grandes superficies para que en esos productos no hayan ganancias, una quincena - veintena", reiteró esta mañana en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).



En el mismo medio, cargó las tintas contra la postura del Partido Nacional en la coalición de gobierno y pidió más participación. "Muchas veces el Partido Nacional hace la propuesta y se cierra en ella", dijo, y pidió instalar otro ámbito de diálogo. "De nada sirve sentarnos a una mesa si una parte no está dispuesta a ceder un centésimo", lanzó.



Domenech no estaba al tanto de si Lacalle Pou y Manini Ríos hablaron sobre estas declaraciones que hizo el líder cabildante previo al encuentro.