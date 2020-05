Lacalle Pou: "Es imposible pensar en un aumento de impuestos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República Luis Lacalle Pou aseguró este domingo que "es imposible pensar en un aumento de impuestos", durante una entrevista en el programa Santo y Seña (Canal 4).

Lacalle dijo que si el gobierno "no toma medidas no va a recaudar". En este sentido el presidente indicó que el gobierno está dispuesto a una renuncia fiscal "para reactivar la economía. Premiar al que pone un peso, dos pesos, un millón de pesos contrata gente", aseguró. "Estamos convencidos de que además de fijar salarios tenemos que ir a un estímulo para generación de fuentes trabajo", agregó.

El momento de mayor soledad "¿Cuál fue tu peor momento desde la llegada del coronavirus a Uruguay?", le preguntó el periodista Ignacio Álvárez a Lacalle Pou. "Te redirijo un poco la respuesta, el momento de mayor soledad fue entre el 21 y el 23 de marzo, que fue los días en que hubo una fuerte presión, entendible y comprensible, y la tuve de gente muy cercana y obviamente idónea, que pedía una cuarentena obligatoria", respondió.



"La mayoría de la gente insisto, comprensiblemente -porque estamos navegando en la oscuridad, no se sabía lo que iba a pasar y teníamos los ejemplos como el de China, el de España- y yo estaba convencido: filosóficamente (por la libertad) y después porque si tú dictás un acto jurídico lo tenés que hacer cumplir.



"Se me vinieron dos imágenes a la cabeza, la primera en la feria de Piedras Blancas, dije ¿vamos aponer un móvil policial y vamos por toda la feria de Piedras Blancas deteniendo gente?, o ¿vamos a Pinar Norte donde a veces le compro un vecino las astillas y las piñas y le vamos a decir venga que lo vamos a llevar detenido?, ¿en Uruguay alguien estaba dispuesto a hacer eso? Porque yo no", finalizó.



Esta medida ya había sido anunciada por la ministra de Economía Azucena Arbeleche durante una entrevista con El País: "La idea es priorizar el empleo. Estamos viendo los mecanismos para generar ese mayor empuje al empleo. Hasta el momento, la matriz (que determina los beneficios fiscales) como ha funcionado, no ha sido muy satisfactoria. Así que estamos en un proceso de revisión", indicó.

"Yo soy el presidente de Tabaré Vázquez" Durante la entrevista se recordó el momento en que el expresidente Tabaré Vázquez expresó el 23 de marzo, diez días después de que se decretara la emergencia sanitaria: "Yo creo, sinceramente y analizando este punto de vista, que lo estamos haciendo, que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total".



"Ayer le decía a mi mujer que extraño ser diputado a veces, porque cuando era diputado podía decir lo que quería", indicó tras ser consultado sobre cuál era su opinión al respecto de los dichos del exmandatario. "Yo soy el presidente de Tabaré Vázquez, soy el presidente de todos los uruguayos”, indicó y agregó: “Mi respeto aún en la discrepancia radical como en este caso”.

Al respecto de esta medida, el presidente fue consultado sobre el impacto que tendrá en el déficit y respondió: "Va a subir sí. A ver, el ahorro de los US$ 900 millones ya llevamos gastados US$ 400, más de renuncias US$ 150, más los US$ 80 y va a seguir, así que olvidate".



"Estamos siendo austeros y ahorrado dinero con el decreto que muchos habrán visto con el 85% de la ejecución pero por otro lado tuvimos que abrir, y sin ningún problema, la canilla para miles de uruguayos. Así que el ahorro de los US$ 900 millones pasó a segundo plano y obviamente bajar el déficit para el primer año pasó a segundo plano, va a subir", expresó.

Vuelta a clases y Zoom con científicos Lacalle Pou reiteró que "seguramente" el jueves se anuncien novedades con respecto al regreso presencial a las clases en las escuelas. "Ayer tuve un Zoom con un grupo de científicos, la verdad que ojalá que alguno esté mirando y le diga a su equipo de compañeros lo orgullosos y agradecidos que estamos", aseguró.



"La ciencia (es) el primer nivel de batalla −no responsabilidad porque las decisiones siempre caen arriba de los hombros del gobierno− y en este caso los científicos que tiene el asesoramiento de los pediatras, por un tema del factor del contagio de los niños", expresó Lacalle Pou.



El presidente mencionó además al pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, jefe del Servicio de Infectocontagiosos del Centro Hospitalario Pereira Rossell y expresó: "Yo escucho al doctor Galiana y me genera confianza, me genera certezas y además alivio"



Lacalle Pou indicó que las calificadoras de riesgo "no van a andar poniendo nota como si fuera una situación normal", lo que habilita a que el gobierno pueda "tomar medidas de índole tributaria, básicamente de recaudación, para generar puestos de trabajo, porque si no lo hacemos no se va a generar".



Con respecto a la reducción en la rebaja del IVA para las compras con tarjetas de débito, el presidente aseguró que no se trató de un impuesto. "No hay aumento de impuestos, simplemente no hay un descuento", indicó.



"No es necesariamente un aumento de impuestos", indicó el mandatario y aseguró que la medida se tomó porque se necesitaba "un aumento de recaudación".



"Aumento de recaudación sí, aumento de impuestos no", aseveró.