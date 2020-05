Harán testeos a habitantes de la frontera con Brasil por aumento de casos en el país vecino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los dos fallecidos por coronavirus en Quaraí (Brasil), otros dos en Rivera y la confirmación de casos positivos de trabajadores brasileños en Treinta y Tres, preocupan al gobierno por la posibilidad de la llegada del virus a territorio nacional a través de la frontera con Brasil.

Es que en las últimas horas, en el país vecino han aumentado los casos confirmados, así como los fallecidos por la enfermedad, según los reportes del Ministerio de Salud.



Mientras tanto, en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) definieron testear a habitantes de algunas ciudades y localidades de la frontera con Brasil, entre ellas, en Artigas, Rivera e Isidoro Noblía y Aceguá en Cerro Largo.

En ASSE informaron a El País que la idea es realizar test aleatorios a personas en zonas delimitadas y que no se descarta aplicarlas, sobre todo a maestras de escuelas rurales.



Se trata de una de las mayores preocupaciones del presidente, Luis Lacalle Pou que la semana pasada estuvo en Isidoro Noblía y Aceguá. Hoy,el mandatario visitará un destacamento de la Armada en Nuevo Berlín (Río Negro) junto al ministro de Defensa Nacional, Javier García.

Una de las situaciones que más inquietan al gobierno es la llegada de trabajadores desde Brasil, sobre todo a Artigas por la zafra de la caña de azúcar o a Treinta y Tres para emplearse en las cementeras.

Más controles

Esta situación fue trasladada ayer en estos mismos términos al ministro de Salud Pública Daniel Salinas por las autoridades de la Federación Médica del Interior (FEMI) junto al reclamo de aplicar mayores controles para prevenir contagios por coronavirus en la frontera seca con Brasil.



La presidenta de la FEMI, Patricia Nava, dijo a El País que pidió a Salinas tener “una cierta consideración en lo que tiene que ver con los controles, para que sea una zona mucho más controlada por el pasaje de personas de un lado al otro”.

Reclamó también al secretario de Estado ponerse en contacto con sus pares de los estados de Brasil para “optimizar recursos y tener políticas de protección hacia la población y el personal que trabaja” en la salud, al igual que ocurre en el territorio uruguayo.



En este sentido, Nava contó que Salinas ya tiene entre sus planes comunicarse con las autoridades brasileñas.

A la FEMI le preocupa concretamente la situación de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres. La presidenta de esa federación, consideró que en Brasil es “totalmente diferente a cómo trabajamos en Uruguay” y que en este sentido, si bien ya existe una respuesta del gobierno, la misma debe ser mayor.



En Brasil más de 12.000 personas han muerto por COVID-19, la mayor cifra entre los países emergentes, y Jair Bolsonaro ha desestimado la gravedad de la enfermedad respiratoria al calificarla como “una gripecita”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el martes que ve con "preocupación" la propagación del nuevo coronavirus en Brasil, el país latinoamericano más golpeado por la pandemia, y urgió a las autoridades a seguir conteniendo su avance.



Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la OPS, destacó el alto número de contagios en ese país y recordó que al tener fronteras “muy porosas” sus vecinos también deben actuar.

Para el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que hoy presentará la campaña binacional de concientización y prevención del coronavirus en Rivera, no se puede “caer en la falsa sensación de que todo está bien” con respecto a la presencia del COVID-19 en el país.



En declaraciones al semanario La Mañana, Salinas dijo que en el caso de Brasil, hay “una disonancia” entre la política central y los gobiernos de cada estado. “Entonces Río Grande do Sul ha sido un estado que ha tomado bastantes medidas, pero claro, ya está en etapa de reapertura y entonces nos genera preocupación sobre todo en la frontera seca con Chuy, Rivera-Livramento, Aceguá y Artigas-Quaraí”, dijo. Por el momento, en el MSP no tienen planificado realizar una campaña de testeos aleatorios a la población, como ya sí lo definieron las autoridades de ASSE.

Instalaron laboratorio de diagnóstico de coronavirus en Tacuarembó

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) instaló un laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en Tacuarembó que fue inaugurado ayer por las autoridades. Se trata de un proyecto pensado para “combatir la pandemia del coronavirus”, pero, sobre todo, evitar el riesgo que implica su ingreso al país desde territorio brasileño, dijo ayer el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, al visitar el nuevo centro.

Para el jerarca “es un paso fundamental que nos permite desarrollar diagnósticos rápidos” con los kits del Instituto Pasteur, señaló el titular del organismo. Añadió que, de esta manera, se podrán realizar “testeos con hisopados en forma aleatoria” y en forma “bastante masiva” a los efectos de un rápido diagnóstico. Se comenzará con una capacidad de 50 test diarios que, luego, podrán ser elevados a 100.

La semana pasada en el marco de su comparecencia en la comisión que analiza la ley de urgente consideración en el Parlamento, el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, dijo que “en Salto el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad está haciendo entre cincuenta y sesenta test diarios”.

Añadió que además del nuevo laboratorio en Tacuarembó, se instalará otro en el Centro Universitario de la Región Este, en Rocha para “pensar en la capacidad de testeo en la frontera del país”.

Estos centros fueron instrumentados a iniciativa de ASSE, la UdelaR, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Laboratorio Oficial Veterinario de la República Oriental del Uruguay (Dilave), aseguraron autoridades de ASSE que ayer visitaron Tacuarembó.