El gobierno y el Frente Amplio chocan por acuerdo con la finlandesa UPM

En la campaña electoral donde triunfó y llegó al poder, Luis Lacalle Pou, prometió renegociar todo lo que se pudiera renegociar del contrato entre la empresa finlandesa UPM y el Estado uruguayo para construir una segunda planta de celulosa. A lo largo del mandato de Tabaré Vázquez, el líder blanco criticó la forma en que el gobierno frenteamplista negoció con la empresa por entender que se había cedido mucho al inversor. Ayer el jefe de Estado y líder de la colación multicolor comunicó un nuevo acuerdo.

“Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM”, comentó el presidente Lacalle Pou.



El jerarca subrayó que su equipo está satisfecho por alcanzar el acuerdo que le permite cumplir con la palabra empeñada en la campaña electoral. Al ser consultado por la prensa, Lacalle Pou agregó que el entendimiento no implica nuevas concesiones del Estado uruguayo hacia la empresa finlandesa.



Sin embargo los dirigentes del Frente Amplio salieron públicamente a criticar al presidente de la República por entender que nada de lo informado es nuevo.



“En vez de anunciar como nuevas obras viales que ya estaban acordadas, el Presidente debería simplemente reconocer que es un buen acuerdo para Uruguay. Esta inversión es buena para el país, no hay que darle mucha vuelta ni vestirse con ropa ajena”, escribió en Twitter el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri.



En diálogo con El País, Ferreri dijo que al menos tres puntos estaban sellados de antes: la infraestructura vial, la planta química en Fray Bentos y el vivero de Sarandí del Yi”.



“Llama la atención que se planteen cuatro puntos como novedad, cuando tres de ellos ya habían sido negociados en el período anterior. En primer lugar es una buena noticia que luego de haber criticado tanto el acuerdo de inversión en el período pasado, ahora se ratifique el mismo. En una economía paralizada por la pandemia esta inversión es aún más necesaria para el país”, dijo Ferreri. Según fuentes empresariales al tanto de la inversión más grande en la historia del país puntualizaron que lo anunciado por el gobierno se había comenzado a negociar en el pasado mandato. De todos modos aclararon que no se había podido concretar la firma de los detalles del acuerdo.



En un comunicado UPM informó que el nuevo memorando “acelerará el financiamiento planificado con anterioridad” de US$ 60 millones para el desarrollo de infraestructura vial en el área del Litoral y el centro de Uruguay.



El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, avanzó en lo planteado por Ferreri y para demostrar que no se trata de puntos nuevos adjuntó una nota del portal de Presidencia del 7 de noviembre de 2017 titulada: “Negociación con UPM contribuirá con US$ 60 millones en la mejora para la infraestructura vial”.



Pero, el actual director de la OPP, Isaac Alfie, remarcó que sí se trata de novedades positivas para el país. “Esto es un nuevo acuerdo. No es una renegociación. Es un nuevo acuerdo que representa una evolución sobre el contrato firmado, que no se toca. Es una negociación en línea con lo que se dijo siempre y con la tradición del país”, comentó en diálogo con El País.



Pues el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara vinculó ambos temas. “Si este hecho está generado por el anuncio de que Cabildo Abierto iba a convocar ministros sobre UPM, es claro que no se puede engañar la buena fe de la ciudadanía para intentar mitigar los problemas internos de una coalición de gobierno que muestra fisuras sistemáticamente”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.



Según fuentes empresariales que están al tanto de las negociaciones, el anuncio de Lacalle Pou ayer al mediodía no implica cambios en la cifra total que invertirá. Con la finalización de estos elementos pendientes, ambas partes confirman su compromiso de implementar el proyecto tal como se acordó, incluso en las circunstancias inesperadas que prevalecen bajo COVID-19", dijo Petri Hakanen, vicepresidente senior, proyecto de desarrollo de Uruguay, UPM.



En esa línea el jefe de Estado opinó en la conferencia de prensa que, independientemente de las críticas que planteó sobre la forma en que se negoció por parte del gobierno anterior, la inversión es buena para el país.



“Me atrevo a decir que la inversión es buena y que si nos sentamos en una mesa a firmar otro acuerdo es porque creíamos que debíamos hacerlo en base a algunas condiciones sobre las cuales hablamos en campaña electoral y por suerte hoy podemos decir que cumplimos con el compromiso”.



Ante la polémica con el FA, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, defendió los anuncios



En relación con las obras viales asociadas a la instalación de la planta, sostuvo que “la construcción del Puente Centenario sobre el Río Negro y una obra de bypass en el Pueblo Centenario, ahora serán pagadas por UPM. Uruguay deja de financiar obras viales por US$ 60 millones, que pasan a financiarse por la empresa”.



Agregó en referencia a las obras eléctricas que “el Estado uruguayo recibirá un aporte adicional de US$ 68 millones para la construcción del Anillo Tacuarembó-Chamberlain-Salto Grande”.



Además mencionó la “construcción de un vivero de última generación en Sarandí del Yi y la ampliación de la Planta de Insumos de UPM en Fray Bentos, por US$ 55 millones”, a las que calificó de “nuevas inversiones”. También, aludió “a la reducción de la cantidad de compra de energía eléctrica a UPM, en un mínimo de US$ 7 millones por año, durante 20 años. “Además existen otros cambios que implican ahorros. Este nuevo acuerdo le permite al Estado uruguayo alcanzar un ahorro del orden de los US$ 250 millones”.



“En el tema de UPM estamos fuera de la coalición” Cabildo Abierto interpela a los ministros de su propio gobierno y partido político Cabildo Abierto decidió integrar una coalición para que Luis Lacalle Pou triunfase en el balotaje del pasado noviembre. Su líder, Guido Manini Ríos, firmó el documento base donde se detallan los puntos en los que se asume el compromiso para impulsar una serie de políticas. Sin embargo dentro de esa lista el tema de la inversión de la segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM, no está, dijo el diputado de esa colectividad política Eduardo Lust.



Es que el legislador que sí integra el oficialismo discrepa con lo que está llevando adelante el presidente de la República. Por ese motivo decidió impulsar una interpelación (llamado a sala) de los ministros involucrados en el tema. Entre ellos la ministra de Vivienda y Medio Ambiente Irene Moreira, integrante de Cabildo Abierto y esposa de Manini Ríos. “En el tema de UPM estamos fuera de la coalición”, dijo ayer a la prensa.



El diputado de Cabildo Abierto comentó que dialogó con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, previo a la intención de citarlo a la Cámara de Representantes. En el partido político que lidera Manini Ríos valoraron como positivo el anuncio de ayer del gobierno, pero sostienen que aún falta más información y por eso consideran clave esa instancia del llamado a sala”.



En los hechos, lo cierto es que se convertirá en la primera interpelación que el gobierno de Lacalle Pou deberá enfrentar. En la oposición, el Frente Amplio se mantuvo al margen de la discusión, y fuera de micrófonos sostiene que muestra contradicciones en la interna del propio gobierno.