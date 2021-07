Lacalle Pou a la coalición: mostrar resultados “sin camisetear”

El presidente Luis Lacalle Pou percibe que la pandemia está controlada y ahora su gobierno necesita comenzar a jugar “otro partido”, donde sabe que se encontrará con el Frente Amplio más confrontativo. Por eso entre la noche del jueves y el mediodía del viernes, el presidente movió las fichas para juntar a todo el oficialismo y pedirle unidad, coordinación, y dedicar todos los esfuerzos a la nueva etapa política que se marcó.

Al igual que el excoordinador del GACH, Rafael Radi, quien utilizaba metáforas futbolísticas para explicar el avance de la pandemia del coronavirus, el presidente Lacalle puso como ejemplo a uno de sus ídolos futbolísticos: el jugador de Nacional Santiago “Vasco” Ostolaza. Ayer al mediodía les pidió a los parlamentarios de la coalición “hacer goles como el Vasco Ostolaza”, comentaron varios de los participantes de la reunión consultados ayer por El País. El presidente destacó que el jugador estrella de Nacional de fines de los 80 hacía goles de todas las formas: con la cabeza, con la pera, con las rodillas, pero no se ufanaba de ello.



El ejemplo sirvió al mandatario para transmitir un mensaje a su bancada: trabajar para que la coalición y el gobierno consigan resultados, pero “no camisetear”, y en cambio mostrarse con “humildad” ante la ciudadanía que les prestó el voto.

Aunque no hizo alusión directa, Lacalle sabe que en los resultados que el gobierno consiga en los próximos tres años de gobierno está la suerte electoral de la coalición para la próxima campaña, según entendieron varios de los legisladores oficialistas consultados por El País.



El presidente destacó el escenario positivo que se comienza a consolidar con la caída de casos por coronavirus, baja mortalidad y número de enfermos en CTI, y valoró que aplicaron la estrategia correcta cuando desde la oposición y otros sectores presionaban por cuarentenas generales.

También resaltó el dato de desempleo, y al respecto dijo que ya se está en cifras mejores a las que dejó el Frente Amplio. El último dato muestra un desempleo de 9,4% mientras que el de febrero de 2020 fue 10,5%.



De todas formas, ante la certeza de que ahora el Frente Amplio cuestionará de forma directa la Ley de Urgente Consideración (LUC), Lacalle decidió acceder al pedido del Partido Colorado y Cabildo Abierto de conformar una mesa de coordinación de la coalición multicolor. La idea es que allí se unifiquen estrategias y salir a dar el debate con la oposición.

Esto fue acordado en la noche del jueves, durante una reunión de los líderes de la coalición que convocó el presidente en la residencia de Suárez. En el encuentro estuvieron el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti; el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde; el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por el Partido Independiente.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también participó de la reunión del jueves a la noche, ya que es quien coordinará la mesa de trabajo de la coalición, informaron los senadores ayer al mediodía luego de la reunión de Lacalle con la bancada oficialista.



En la reducida reunión del jueves a la noche los líderes cenaron cazuela de mondongo, un plato que los herreristas suelen elegir para las reuniones de camaradería. Ayer el menú fue picada de parrilla.



El discurso del presidente ayer fue de unos 10 minutos. Les prometió a los legisladores del interior que se dará una mayor coordinación entre las autoridades del gobierno y entes públicos con los legisladores del interior cuando se den recorridas por el país.

Otras fuentes contaron que Lacalle les pidió no mantener grandes discusiones en torno a proyectos de ley, tal como viene sucediendo ahora en relación a varias normas en debate, como la ley forestal, la ley de medios o la de tenencia compartida. En ese sentido, les solicitó más unidad a la interna de la coalición.



Luego abrió el intercambio, que se dio entre varios chistes y ambiente distendido. El blanco Jorge Gandini fue uno de los primeros en pedir la palabra, al igual que el diputado canario Alfonso Lereté. El presidente le dio el micrófono al senador y bromeó con Lereté que si le daba la palabra le iba a pedir “de todo” para Canelones.

El senador Gustavo Penadés solicitó unidad a la hora de negociar la ley de Rendición de Cuentas y evitar negociaciones paralelas dentro del oficialismo. El diputado blanco de Maldonado Rodrigo Blas habló después y dijo que el herrerista le había sacado gran parte del discurso que llevaba preparado.



“Si a vos te hizo el discurso Penadés, a Penadés lo llamó Lacalle Herrera para hacerle el discurso de él”, bromeó el presidente en relación a su padre.



El único diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, pidió la palabra destacando que estaban todos haciendo chistes entre blancos. “¿Vos no te acordás de dónde venís? ¿No te acordas de Aparicio, de Wilson?”, le recordó también en tono jocoso el presidente en referencia a las raíces blancas del dirigente canario. “Y de Lacalle Pou”, acotó Peña.

Roberto Lafluf, quien fue jefe de la campaña publicitaria en las carreras electorales de Lacalle y hoy lo asesora en comunicación, sostuvo que la salida a la opinión pública en defensa de la Ley de Urgente Consideración ( LUC ) se debería reservar para una vez que la Corte Electoral oficialice que se alcanzaron las firmas válidas necesarias para convocar al referéndum. A su vez, Lafluf dijo a los legisladores que se debería definir una estrategia discursiva clara, ya que en la campaña de recolección de firmas el Frente Amplio utilizó el “No” como concepto para plantarse contra la LUC. Sin embargo cuando se convoque a la ciudadanía al cuarto secreto quienes quieren defender la LUC ahora serán quienes deban poner la papeleta del “No”, mientras que la oposición convocará por la papeleta del “Sí” a la derogación. El presidente pidió a la bancada oficialista una defensa unitaria la LUC aun a pesar de que existan diferencias sobre algunos puntos. El mandatario entiende que si la coalición no se muestra “tirando para el mismo lado”, el escenario de confrontación con el Frente Amplio será más complicado. Lacalle pidió que cuando se salga a debatir para defender la LUC se lo haga mostrando resultados en seguridad y educación. El senador cabildante Guido Manini Ríos , en tanto, opinó en la reunión cerrada que la coalición “no puede perder más tiempo” y debe salir lo antes posible a la confrontación pública con el Frente.

El Mercedes del 90 que robaron a una cuadra de la residencia

Estacionó a poco más de una cuadra de la residencia presidencial de Suárez, sobre la calle 19 de Abril casi Millán. Cuando salió de la reunión que el jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, coordinó para dialogar con todos los legisladores del oficialismo, el Mercedes blanco del año 90 ya no estaba. El diputado blanco Gabriel Gianoli pensó que lo había estacionado en otro lado. Pero luego de revisar la zona se dio cuenta de que le habían robado el auto. Telenoche informó que el auto del legislador fue encontrado por la Policía en el barrio La Paloma, cerca del Cerro.



El diputado blanco contó a El País que los ladrones le rompieron el sistema de arranque, pero que no le preocupa porque como toda la vida se dedicó a la mecánica lo va a poder solucionar con rapidez. “Siempre fui chapista y tengo taller de toda la vida, así que cuando me lo entreguen, luego de todo el papeleo, espero poder solucionar los destrozos. El auto es muy económico así que lo voy a mantener”, explicó. Gianoli destacó el operativo policial para ubicar el vehículo con rapidez, y desde la seccional ya le comentaron que también estaba su billetera, que había dejado guardada debajo el asiento. El diputado estrenaba un traje y como aún tenía los bolsillos cosidos prefirió dejar los documentos.