Lacalle Pou: asesores de Martínez son "funcionarios de gobierno, que si no pudieron en 15 años no van a poder ahora"

El candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que “no hay nada nuevo en el Frente Amplio” y eso lo reflejan los equipos de gobierno que está presentando el candidato oficialista Daniel Martínez los que, dijo, están integrados por funcionarios públicos.

"Por más que se esfuerce el candidato del gobierno a decir que no va a hacer lo mismo, cuando nombra a sus asesores, todos o la gran mayoría son funcionarios de gobierno, que si no pudieron en 15 años no van a poder ahora", dijo Lacalle Pou. "No hay nada nuevo en el Frente Amplio", remarcó.

Martínez presentó en las últimas semanas sus equipos de Economía, Políticas Sociales, Agro y Vivienda y Medio Ambiente.

Lacalle Pou insistió en la importancia de la alternancia de gobiernos. "A las sociedades les viene bien sacudir la modorra y cambiar el gobierno, porque la democracia se sostiene cuando hay alternancia en el poder. Porque lo que pasa muchas veces hay gobernantes que se enamoran más del poder que del prójimo" y "eso es lo que está pasando en el gobierno", afirmó.

Lacalle Pou realizó una recorrida por las localidades de Quebracho, Orgoroso y Guichón del departamento de Paysandú y cuestionó la falta de autocrítica del gobierno. "Cuando decimos que el gobierno se agotó. y se agoto fracasando, fíjense la campaña. Fíjense la mayoría de los dirigentes del gobierno cuál es su plataforma. La plataforma de la mayoría de los gobernantes es no nos queremos ir agregado con el yo no fui. No hay una autocrítica ni razonamiento mínimo de que se ha equivocado y fracasado, tanto es así que hemos tenido ministros récord en Uruguay como el ministro del interior", dijo Lacalle Pou y pidió a los dirigentes locales "no salirse del trillo".