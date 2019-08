Martínez apunta a aumentar controles a políticas sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Frente Amplio Daniel Martínez presentó ayer su equipo de trabajo en políticas sociales que apuntará a reformular lo realizado hasta ahora por las administraciones de la coalición de izquierda.

Aunque no se anunciaron medidas concretas se habló de encarar desafíos y nuevas dificultades vinculadas a la primera infancia, los jóvenes, y a la violencia de género. La politóloga Rossanna González, vocera del grupo, dijo en rueda de prensa que se plantea que las políticas sociales no apunten solamente a “compartimientos estancos”.



“Buscamos la eficiencia y centralizar porque hay una dispersión grande”, señaló González. El mismo concepto había sido expresado en varias oportunidades por el propio candidato, que reunió ayer a sus asesores en la sede de su comando.



El equipo de Martínez apunta a la “transversalidad”, por lo que el rol del Ministerio de Desarrollo Social “será un actor más”, enfatizó la vocera del grupo. “El Mides tuvo un papel importantísimo cuando entramos al gobierno, la situación de pobreza era horrorosa, era espantosa. Había un enfoque muy centrado en la emergencia”, afirmó.



En un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio no se pretende aplicar una política de corte únicamente asistencialista, ya que se buscará ir “hacia la autonomía”. “La apuesta que queremos nosotros no es a la dependencia, sino a la transformación y autonomía de las personas”, añadió González.



Consultada por El País acerca de si se exigirán mayores contraprestaciones, la vocera de Martínez en políticas sociales contestó: “No sé si necesariamente vamos a hablar de contraprestaciones. Las contraprestaciones hoy por hoy se controlan en general, pero se van a liberar fondos si se cumplen ciertos requisitos”. Por lo que se buscará el “control continuo”.



El mayor control pasa tanto por una tarea de los funcionarios públicos como de los fondos presupuestales y las metas. “Una evaluación constante permite ir corrigiendo el camino”, señaló la vocera.

Equipo.

Mercedes Clara, a quien Martínez le había ofrecido ser su compañera de fórmula, quedó a cargo del grupo de políticas sociales.



Clara es licenciada en Comunicación Social y egresada de la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Riviere. Trabajó como educadora en proyectos comunitarios que vinculan la comunicación, la expresión artística como herramienta para el fortalecimiento de personas y colectivos con derechos vulnerados (personas privadas de libertad, personas en situación de calle y que trabajan en la clasificación de residuos).



En tanto, González es politóloga y desde 2015 está a cargo de la dirección en el área de Desarrollo Social Sostenible y Equidad de Género del Ministerio de Industria Energía y Minería. Además es miembro del grupo coordinador del Consejo Nacional de Género y del Consejo Nacional de Políticas Sociales.



El grupo también está integrado por Juan Pablo Labat, licenciado en Sociología y director de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social; Cynthia Pérez (coordinadora del Programa de Voluntariado de la Intendencia de Montevideo) y Jorge Ferrando, que fue director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde 2007 hasta el 2015.



También son parte del equipo de Martínez en políticas sociales Federico Graña (director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social), Julio Calzada (exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas) y Mayra Aldama, directora del Mides que tuvo bajo su responsabilidad los programas de atención a personas en situación de calle, tarjeta Uruguay Social y asistencia a la vejez.

¿Cuál es el principal problema del país hoy y cómo intentaría resolverlo?

Mercedes Clara fue consultada por El País, al igual que otros ocho intelectuales y académicos, para que dieran su opinión sobre la consigna "¿Cuál es el principal problema del país hoy y cómo intentaría resolverlo?".



"La desigualdad asumida como algo natural e inevitable es el principal problema del país", aseveró Clara. "La creciente fragmentación social y cultural que vivimos como sociedad es consecuencia de esta realidad", agregó.



"Si no asumimos la urgencia de este problema y la responsabilidad de todos en su

consolidación, seguiremos sosteniendo un sistema que mutila vidas, refuerza dinámicas de exclusión, profundiza las distancias entre los distintos sectores sociales, daña la convivencia y nos empobrece a todos como comunidad", señaló.



¿Cómo intentaría resolver este panorama en cinco años? Las transformaciones reales llevan tiempo. El problema de la desigualdad y la fragmentación social no se resuelve en cinco años. Por un lado, tenemos la obligación de responder a las urgencias, porque

hay vidas en juego hoy, que no pueden esperar el tiempo de los planes, las discusiones, las leyes.



Y a su vez, tenemos que ser capaces de diseñar caminos de transformación profunda

dentro de las estructuras que generan desigualdad. Debemos profundizar en las causas de fondo para romper los mecanismos que nos impiden salir del círculo deshumanizante de la pobreza.



Creo que nadie tiene la respuesta ya pronta capaz de resolver este problema.

vocera del equipo Rossana González.

Por otra parte, es miembro del grupo coordinador del Consejo Nacional de Género y del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Como consultora

externa coordina el diseño del Programa de Transformación Integral de la Cuenca del Arroyo Pantanoso para la Intendencia de Montevideo.



También participó como docente investigadora en distintos servicios de la Universidad de la República, en proyectos vinculados a políticas sociales y productivas.



Juan Pablo Labat.

Es licenciado en Sociología con Maestría en Demografía y estudios de población. Actualmente se desempeña como director de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay desde 2010.



Como director de la DINEM es responsable del desarrollo de los trabajos de campo para la focalización de programas y de la aplicación de criterios de acceso a los mismos, del diseño de los sistemas de información para esos fines y del desarrollo del Sistema de información geográfica que brinda soporte a estas actividades.

Cynthia Pérez.

Licenciada en Psicomotricidad por la Universidad de la República. Entre los años 2012 y 2016 se desempeñó como Coordinadora de Promoción y Defensa de Derechos en Aldeas Infantiles.



Integró diversas redes y coaliciones de sociedad civil para el desarrollo social, incidencia y derechos humanos. Integró equipos de investigación para la elaboración de informes y protocolos sobre el abordaje de violencia hacia niñas y niños.



Actualmente coordina el Programa de Voluntariado de la Intendencia de

Montevideo y se desempeña como consultora independiente en temáticas de derechos de infancia y sociedad civil.

Jorge Luis Ferrando Guitiérrez.

Es licenciado en Psicología, con estudios de posgrado en recursos humanos y en transformación organizacional. Desde 2007 hasta 2015 integró el directorio de INAU.



Posteriormente trabajó en la secretaría del Sistema de Cuidados, coolaborando con la elaboración del plan de primera infancia. Desde mayo de 2016 está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia de INAU teniendo bajo su responsabilidad el plan para la creación de 140 nuevos CAIF, entre muchas otras.

Federico Graña.

Desde 2015 hasta la fecha se desempeña como Director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Desde su rol Preside el Consejo Nacional de Diversidad Sexual y el Consejo Nacional de Equidad Racial.



Durante el período 2008 - 2015 participó en la organización no gubernamental Ovejas Negras por la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Formó parte de las coordinaciones de organizaciones sociales Regulación Responsable y Uruguay por el Matrimonio Igualitario.

Julio Calzada

Graduado en Sociología. Desde 1988 fue coordinador de la fundación del

Instituto de Educación Popular “El Abrojo”, trabajando en el diseño y la

implementación de programas de investigación y promoción social y cultural.



En 2011 asumió como Secretario General de la Junta Nacional de Drogas en donde, entre otras tareas, coordinó la elaboración de los proyectos de ley que regulan el mercado del cannabis y el mercado del alcohol. Desde el mes de julio de 2015 es director de Políticas Sociales de la Intendencia Municipal de Montevideo.



Ahora actúa como consultor en políticas de drogas para diversas organizaciones internacionales.

Mayra Aldama.

Es trabajadora social. Trabajó en la implementación de diferentes programas de inclusión social del PANES y del Plan de Equidad. Integró la Unidad de Seguimiento de Programas de la DINEM y coordinó el Área de Descentralización y Territorio del Instituto Nacional de la Juventud.



Entre 2012 y 2017 fue directora de Protección Integral del MIDES, teniendo bajo su responsabilidad los Programas de Atención a Personas en Situación de Calle, Tarjeta Uruguay Social, Asistencia a la Vejez y Cercanías, entre otros. Actualmente se desempeña como asesora de la Presidencia de INAU.