Lacalle Pou: sus hijos presidentes, surf en Play Station 4 y chat de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, dialogó en la tarde de este jueves en el programa Malos Pensamientos, de Azul FM, sobre varios asuntos: el congelamiento de tarifas, las medidas del gobierno entrante, las declaraciones del ministro de Economía Danilo Astori, su vínculo con el presidente Tabaré Vázquez, la relación con sus hijos y con los miembros de la coalición y hasta jugó a un juego de surf, su deporte, en la consola Play Station 4.

Declaraciones de Astori

Lacalle Pou fue consultado sobre las declaraciones que hizo el ministro de Economía, Danilo Astori, este jueves en el semanario Búsqueda donde señaló entre otras cosas que el presidente electo muestra "mucha ignorancia" y actúa de "mala fe". Al respecto fue tajante al señalar: "No le voy a contestar a Astori".

Sin embargo, lo citó previamente al hablar sobre el estado en que recibirá la Economía, y dijo que hoy vio un video de 2015 donde el ministro junto a su equipo presentaban los pronósticos para los próximos años y destacó que "le erraron como las peras por falta de esfuerzo".

"No hubo esfuerzo en manejar más eficientemente el Estado, porque los recursos siguieron ingresando, la recaudación siguió creciendo, salvo en algún momento, y los gastos siempre superaron la recaudación, y así no hay casa que aguante", enfatizó.

En tanto fue consultado por la decisión del gobierno actual de congelar las tarifas hasta que culmine este mandato y destacó que no le pareció "prudente" ni "bueno" y agregó: "Es una manera de traspasar la responsabilidad, seguro. De ahí a querer que nos vaya mal es otra", opinó.

Además, puntualizó que la "adecuación tarifaria" que pretende del gobierno "supone los costos de las empresas públicas" y destacó que no está pidiendo este aumento para "hacer caja" ya que ha criticado la aplicación de esta medida para "tapar el agujero" fiscal.

"En vez de emprolijar la casa, como dijeron que iban a hacer, la dejan más desprolija y después que salen de la casa desprolija le tiran una pedrada al vidrio, que es esto de las tarifas", subrayó.

"Le encantaría" que su hija Violeta fuera presidenta

Lacalle Pou destacó que su familia "es un equipo". Sobre sus tres hijos, que "van rumbo a una mejor adolescencia" que la de él por "la relación con los padres". Aseguró que por su mujer Lorena Poce de León mantienen una relación más de "cercanía" que la que él mantenía con su familia. Destacó además que los tres son "blancos" y que le gustaría que en un futuro fueran militantes políticos: "Que le aporten a la causa nacional en algún lugar es algo que los debería hacer mejores personas", dijo.

Consultado sobre a cuál de sus hijos ve como presidente, indicó que prefería no entrar en esa elección. Recordó que cuando su padre ganó la presidencia le hicieron una entrevista para la revista Guambia y se animó a dar un nombre, que no fue el suyo.



El conductor Orlando Pettinatti, parafraseando el mensaje que le transmitió a su padre en su primer discurso después del balotaje, dirigido al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, de que "las nubes pasan, el azul queda", de autoría de su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, Petinatti le dijo "las nubes pasan, el violeta queda", en referencia al nombre de su hija. "Me encantaría", aseguró el presidente electo.



En la misma línea señaló que expuso públicamente a sus hijos "a conciencia" y tiene "cierta preocupación" por la vida que ellos llevarán en los próximos cinco años cuando sea presidente.



Respecto a la decisión de trasladarse con su mujer y sus hijos a la residencia oficial de Suárez y Reyes, dijo que es por "practicidad", ya que actualmente vive en el departamento de Canelones y consideró que un presidente "no puede gastar dos horas al día en trasladarse".

Viernes en Kibón

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál es el momento "más emotivo de la campaña" destacó el pasado viernes, un día después de que se confirmara su victoria por el segundo escrutinio. En la tarde, al salir del Hotel Radissón, después de reunirse con el presidente de Costa Rica, le dijeron que se había suspendido por tormentas el esperado acto de celebración.



Contó que se subió a su camioneta enojado, y le dijo a su asesor Roberto Lafluf "no puede ser, no puede ser". En ese momento vio fotos de cómo estaba Kibón a esa hora y registró "2000 personas". Le pidió a su chofer que lo llevara hasta el lugar donde los rodearon cientos de personas en el momento en que llegó. "Por dentro tenía una sonrisa de decir, esto es lo que a mi me gusta, acá es donde tengo que estar". Ahí estuvo "cuatro horas", y cuando llegó a su casa pensó "soy feliz", según lo que relató durante la entrevista.

Relación con Vázquez

Por otro lado, dijo que en la mañana de este jueves el presidente Tabaré Vázquez lo llamó. Ambos viajarán juntos a la asunción del presidente electo Alberto Fernández, quien también lo invitó a ese evento. Destacó que la foto de ambos "para el mundo convulsionado que estamos viviendo es una foto bien uruguaya".



Señaló que la reunión que mantuvo con Vázquez el lunes en Torre Ejecutiva era "necesaria".

Coalición multicolor

Consultado sobre si todos los socios de la coalición se llevan bien, Lacalle Pou dijo que la coalición "ha limado bastante" las diferencias que podían existir y ejemplificó que Pablo Mieres y Guido Manini Ríos hoy "conversan". Dijo además no existió un asado en conjunto para mejorar la relación y que tampoco tienen un chat de los cinco líderes que integran la coalición multicolor.

Seguridad

El presidente electo se refirió a la gestión de la seguridad en el próximo gobierno. Destacó que "cuando hay una sensación de impunidad, eso estimula a cometer más delito". En la misma línea consideró que la impunidad con que "se mueve gran parte de la delincuencia tiene una explicación factica, legal y anímica".

Surfeando

Más distendido, hacia el final de la entrevista, el conductor le ofreció jugar a un juego de surf en la consola Play Station 4. El presidente electo aseguró que era "la primera vez" que jugaba con este aparato y bromeó: "Me quedé en el Atari".

1 de marzo de 2020

Rumbo al 1 de marzo de 2020, cuando asuma la Presidencia de la República, dijo que no va a leer su discurso porque señaló que no suele hacerlo. Llevará un esquema como hilo conductor y remarcó que como hace normalmente lo escribirá él.