Astori: Lacalle Pou muestra "mucha ignorancia" y "mala fe"

El ministro de Economía, Danilo Astori, expresó que el presidente electo Luis Lacalle Pou muestra "mucha ignorancia" actúa de "mala fe".

"Empezó mal la transición demostrando que el discurso de apelación a la tolerancia y la unidad del presidente electo era solo de campaña electoral y conceptualmente falso. Ya en campaña hablaba de unir a los uruguayos y en el mismo discurso agraviaba al gobierno con fundamentos que no encontraban sustento en la realidad. Y ahora sigue igual", dijo Astori entrevistado por Búsqueda.

Astori explicó por qué considera que empezó mal la transición. "Para empezar confundiendo transición con gobierno. Una cosa es entrega la mayor información posible para facilitar las tareas del próximo gobierno y otra es decirle al gobierno lo que tiene que hacer y criticar porque no coincidimos con lo que él quisiera hacer", dijo. "Tal vez sigue creyendo en una de las mayores faltas de respeto que le oí en la campaña, y es la que lo llevaba a afirmar, una y otra vez, que tenemos un presidente ausente", agregó.



Para Astori la polémica por el ajuste de las tarifas es "muy ilustrativo y muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante". "Pasaron cinco años señalando que las tarifas son altas y proponiendo rebajarlas, y ahora, que la situación de las empresas públicas lo permitía y se resolvió en julio de este año no hacer el ajuste de enero 2020, se queja porque no las subimos y eso perjudica el volumen de ingresos públicos. ¿Pero cómo? ¿No era que las tarifas no son para recaudar? Lo podrían haber hecho, dijo el presidente electo, ajustando por inflación. Durante los últimos años el promedio de ajuste de tarifas siempre estuvo por debajo de la inflación, lo que significó un descenso en términos reales. Y ahora quieren que las mantengamos en términos reales", insistió.



En suma, dijo, "graves contradicciones y mucha ignorancia" aunque lo "más grave" según Astori es "la falsedad del discurso convocando a la tolerancia y la unidad". "No se puede señalar que nuestra economía es 'una casa en desorden' cuando muchas personas e instituciones del país y del exterior la observan con respeto y, frecuentemente, con altas calificaciones. Esto le hace mucho daño al país".