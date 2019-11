El acto de Lacalle Pou será mañana a las 11:30 luego de la suspensión de este viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, confirmó que la nueva fecha para los festejos será este sábado a las 11:30. Lacalle Pou indicó esto en el Hotel Radisson a la salida de una reunión con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.

En rueda de prensa luego de ese encuentro, el presidente electo fue consultado acerca de la conformación de su gabinete y dijo que su intención es que "el partido del presidente tenga participación en todos los ministerios". "Hay que ser flexibles porque acá estamos hablando de lugares pero de personas. Hay que hacer una combinación que tenga peso político e idoneidad", señaló.

En este sentido agregó que hasta el momento ya fueron designados tres ministros -Azucena Arbeleche en Economía, Pablo Da Silveira en Educación y Pablo Bartol en Desarrollo Social- y que "algún otro ministro va a seguir este criterio de idoneidad". Añadió que el Poder Ejecutivo próximo "no puede ser consultivo", sino que tiene que tener "peso político" y "poder de decisión". "Las primeras líneas de otros ministerios tendrán peso político específico y serán secundados por personas con idoneidad", dijo, y puso como ejemplo las empresas públicas.

"No es la intención" que las secretarías queden en manos del Partido Nacional ni que "haya ministerios por partido político", pero agregó que el partido del presidente tiene que tener "participación en todos los ministerios".

También en referencia a la administración que asumirá el próximo 1° de marzo, Lacalle Pou dijo que le "gustaría" tener un vocero de Presidencia.

En tanto, consultado acerca de la ley de urgente consideración que su equipo elabora para implementar durante los primeros días de su gobierno, Lacalle Pou dijo: "Hoy me la entregaron".



"Hace un rato el doctor Rodrigo Ferrés nos trajo la copia que es un borrador, que es un boceto y puede ser reformado", dijo, y agregó: "Es para discutir con los socios de la coalición. Hasta que no la estudien no está terminada. Se puede cambiar. Es la propuesta que vamos a hacer en los próximos días", comentó.

A su vez, Lacalle Pou habló de la conversación que este jueves mantuvo con el presidente Tabaré Vázquez, luego de conocer el resultado del balotaje. "Conversamos, me mandó saludos para mis viejos, le mandé saludos para su gente. Nos quedamos en juntar a las 10 (el lunes). Cuanto más profunda sea la información menos van a ser las auditorías que vamos a hacer", indicó.

En la noche del viernes se iba a realizar un festejo en la rambla de Kibón luego de que la apertura de los votos observados confirmara que Lacalle Pou será el nuevo presidente del país.



En el acto iba a participar la fórmula presidencial blanca y allí Lacalle Pou tenía planeado dar el primer discurso como presidente electo frente a sus militantes.

Sin embargo, desde las 17:20 rige una alerta amarilla de Inumet en esa zona por "tormentas fuertes y lluvias intensas" que rige, en principio, hasta las 20:00. Esto motivó la suspensión de los festejos previstos para esta noche. Aún no se sabe si se realizarán otro día.

El Partido Nacional, a través de su cuenta de Twitter, y el propio Lacalle Pou dieron cuenta de esta decisión:

