La Armada sin comandante en jefe; la ministra de Defensa se entrevista con candidatos en busca del sucesor

El pasado 28 de febrero la sala de conferencias de la Escuela Naval se vio colmada de personal de la Armada Nacional para despedir al comandante en jefe de la fuerza, el almirante Jorge Wilson. Con una emotiva oratoria -y un saludo uno a uno- hacia la tripulación que comandó a lo largo de cinco años, Wilson realizó su última aparición como líder de la Armada ya que desde hoy dejará de ser el comandante en jefe.

Su salida, estipulada en la Ley Orgánica de la Marina, la 10.808, -que define que cualquier comandante en jefe puede permanecer en el cargo por cinco años- ya que asumió en el cargo el 4 de marzo de 2020, viene siendo analizada por el personal desde hace semanas a la espera de una definición del gobierno que no llegó y que genera inquietud: quién lo sucederá.

De hecho, a partir de hoy un encargado de despacho quedará de forma interina hasta que el Poder Ejecutivo defina un nuevo comandante en jefe, dijeron a El País fuentes del Ministerio de Defensa.

Elizondo y las salidas

La primera opción que manejó la ministra de Defensa, Sandra Lazo, cuando aún era una jerarca designada y corrían los días de transición fue impulsar al contralmirante José Luis Elizondo, como informó Búsqueda en enero.

Desde 2019 es el prefecto nacional naval, tiene 60 años y egresó como alférez del Cuerpo de Prefectura en 1988. Es el de mayor edad entre los contralmirantes, un elemento no menor, ya que suele ser un factor relevante al elegir al comandante en jefe de la Armada cuando no se tiene un candidato indiscutido.

El problema, en caso de avanzar en su nombramiento, es, por un lado, de índole legal. Y sus derivaciones, según relataron los informantes, podrían colocar en una situación crítica a la Armada, una fuerza que ha estado bajo sospecha durante años por casos de presunta corrupción.

Sandra Lazo, ministra de Defensa Foto: Difusión Frente Amplio

La Ley Orgánica señala que quien lidere la Armada debe pertenecer al Cuerpo General, un elemento que Elizondo no cumple ya que proviene de la Prefectura. De hecho, según las fuentes, al menos dos almirantes tienen preparados recursos legales para impugnar la designación en caso de que se confirme. Otros alertaron que si se elige a Elizondo pasarán a retiro.

Al mismo tiempo, existe un debate legal y el propio Elizondo se asesoró jurídicamente y cuenta con un informe que justificaría que puede asumir el cargo de comandante en jefe de la Armada.

Pero el mayor raparo que provocó en la interna del Cuerpo General la eventual postulación de Elizondo, es que es sabido que a nivel de la tripulación se considera que la formación de la Prefectura es diferente a la de quienes se especializan en combate y que apunta a tareas de patrullaje costero.

Una alta fuente de la Armada explicó a El País que a lo largo de su carrera un prefecto no recibe cursos ni formación en estrategia naval, que son importantes para su labor como comandante en jefe.

Entrevistas

La incertidumbre sobre el futuro comandante en jefe mantuvo en vilo a los cargos más altos de la fuerza en las últimas semanas. Principalmente entre los que se entiende tienen más posibilidades de ocupar el cargo, los seis que ostentan el grado de contralmirante, el segundo más importante de la fuerza: Miguel de Souza, Gustavo Luciani, Héctor Magliocca, José Ruiz, Mario Vizcay y Elizondo.

Precisamente Elizondo quedó a cargo de la Armada de forma interina ya que será el encargado de despacho desde hoy.

La ministra Lazo, en tanto, continúa decidiendo el sucesor de Wilson y para ello en los últimos días inició una ronda de entrevistas con cada uno de los restantes cinco contralmirantes, indicaron las fuentes. Las alternativas también presentan sus reparos en filas frentistas.

Ministerio de Defensa Nacional. Foto: Leonardo Mainé

Vizcay, el actual comandante de la Flota de la Armada cuenta con una buena valoración en gran parte del gobierno. Sin embargo, un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuestionó su accionar durante un Tribunal de Ética, informó Búsqueda semanas atrás.

Ruiz, por su parte, es el director general de Material Naval y desde ese cargo ha estado al frente de los intercambios con la empresa española Cardama, por la construcción de dos barcos, una iniciativa criticada por el Frente Amplio durante este período. Este mismo proyecto también fue impulsado por el contralmirante Magliocca.

El antecedente de Lacalle

En 1990 el 1° de marzo Luis Alberto Lacalle Herrera asumió como presidente. Un mes antes dejó de ser comandante en jefe de la Armada Ricardo Largher y en su lugar quedó un encargado de despacho. Mientras tanto se ascendió al capitán de Navío James Coates el 1° de febrero a contralmirante y el 1° de marzo se lo nombró comandante en jefe de la Armada ante la falta de acuerdo entre Herrera y Julio María Sanguinetti.