Nelson Duarte, capitán sancionado por dar una entrevista en televisión, pasó a retiro obligatorio

Redacción El País

El capitán Nelson Duarte —sancionado en 2024, cuando era teniente, por dar una entrevista televisiva para hacer públicas sus denuncias de irregularidades en el Ejército— pasó a retiro obligatorio, según confirmó el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat.

El ministro dijo este martes en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12) que la situación de Duarte tenía dos aristas. Por un lado, su carrera militar. "El retiro está asociado a cuatro calificaciones deficientes, que después se podrán discutir o no".

Por otro lado, la Justicia militar investiga una denuncia que hizo Duarte en junio de 2024 por amenazas de muerte que habría recibido por parte del coronel retirado Gustavo Figueredo, jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa.

Según detalló Castaingdebat, "se terminaron las instancias de reclamo o apelaciones" sobre las calificaciones deficientes y por lo tanto el proceso "ya terminó". "Después podemos discutir: ¿será justo? ¿No será justo? ¿Tendrá la razón? ¿No tendrá la razón? Hoy es un capítulo terminado", expresó.

La resolución del retiro obligatorio, firmada por el ministro, data del 24 de enero y se efectivizó el 1 de febrero.

La defensa de Duarte denuncia ilegalidades

Natalia Martínez, esposa y abogada de Nelson Duarte, asegura que la resolución del Ministerio es ilegal.

En diálogo con El Observador, Martínez dijo que se le debía dar vista a Duarte antes de decidir su retiro obligatorio, pero esto no ocurrió.

Además, las calificaciones a las que refiere la resolución "no están firmes".

"Hay un recurso contra las calificaciones del 2017 al 2021 presentado ante Presidencia. La asesora letrada del Ministerio de Defensa dice que no hay recursos pendientes y que por eso hay que pasarlo a retiro. Pero no es cierto lo que dice", dijo Martínez.

Las denuncias de Duarte

El capitán fue sancionado en 2024 por concurrir a una entrevista televisiva, violando las "normas legales y reglamentarias muy estrictas que prohíben a los integrantes de las Fuerzas Armadas hacer declaraciones públicas sin autorización", según argumentaron en su momento fuentes del ministerio a El País.

En la entrevista en Desayunos Informales (Canal 12), Duarte reiteraba que cobraba su sueldo desde 2021 sin asistir a trabajar porque así se lo solicitaron sus superiores. Desde 2014 Duarte denuncia diferentes situaciones irregulares en las fuerzas.

“Las denuncias por él formuladas han sido y están siendo investigadas con todas las garantías jurídicas”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Según da cuenta Telemundo (Canal 12), entre otras denuncias, Duarte informó que soldados del Ejército se habían dedicado al menos 16 años, entre 2000 y 2016, a instalar piscinas para una empresa privada, sin que existiera ningún convenio que lo habilitara.

Además, denunció traslados irregulares de bebidas alcohólicas desde la frontera del Chuy en vehículos militares y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa privada de un coronel.