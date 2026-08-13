Jutep otra vez escenario de conflicto: director nacionalista denunció "censura" y director del FA le respondió

El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) continúa mostrando públicamente sus discordias internas y un enfrentamiento permanente entre los representantes del oficialismo y el integrante por la oposición, que a esta altura dificulta el normal funcionamiento de la institución, encargada de investigar casos de corrupción y analizar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos.

Las constantes polémicas, que han llevado a un "desprestigio" del organismo, como reconocen en la interna de la junta y en el Parlamento, siempre tienen en el centro discrepancias de fondo y de forma sobre la conducción de la llamada junta anticorrupción y los criterios a adoptar o tener en cuenta a la hora de analizar denuncias contra dirigentes de distintos partidos. Y las batallas se han desbordado en los últimos meses, al punto de generar una interpelación al ministro José Carlos Mahía a fines del año pasado, y acusaciones del Partido Nacional sobre eventuales figuras delictivas en las irregularidades cometidas por los directores oficialistas, la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti.

El último enfrentamiento se dio en la sesión del 16 de julio pasado, cuando el director por la oposición —el dirigente nacionalista Luis Calabria— planteó su "profunda discrepancia" con la decisión adoptada en la reunión de la semana anterior, por parte de Ferraris y Asti, de que no figurara en actas una respuesta política a declaraciones públicas que había realizado la presidenta del organismo.

Ferraris había cuestionado, en declaraciones a Caras y Caretas, a Calabria por actuar de "mala fe" en algunas críticas que dirigió a los directores oficialistas, ya que según dijo el nacionalista también también había votado en contra de las recomendaciones de la Asesoría Letrada —un problema que Calabria había especialmente marcado a sus compañeros. Asimismo, Ferraris apuntó en esa misma nota contra funcionarios del organismo, quienes han incurrido en un "abuso de la vía recursiva" y que eso obstaculizaba "cualquier gestión".

La respuesta que quiso hacer Calabria de todo lo anterior, sin embargo, no quedó en el acta por disposición de los directores frenteamplistas, lo que a juicio de aquel es ilegal —no compartió que se citara en respaldo la Ley de Prensa ni la ley que creó la Jutep—, tal como sí quedó registrado en el acta de la siguiente sesión.

"Discrepo íntegramente con la resolución adoptada, cuyos considerandos carecen de sustento normativo, invocan una norma —el artículo 10 de la ley N.º 19.340— que dispone exactamente lo contrario de lo que se le hace decir, y descansan sobre una calificación errónea del acto que pretenden regular".

Y agregó: "La decisión de rechazar la inclusión de la constancia de 9 de julio de 2026 y la regla general adoptada en su consecuencia importan una restricción sin fundamento del derecho y del deber de un director de expresar y documentar sus discrepancias, y afectan la integridad del Acta como registro fidedigno de lo ocurrido en las sesiones".

Calabria también afirmó que este "no es un episodio aislado, sino la culminación de una progresión" de desencuentros, que comenzó meses atrás con la decisión de Ferraris y Asti de no incluir en las resoluciones "el fundamento" contrario del voto discorde. "Luego —siguió hablando de lo mismo— se denegó su incorporación al expediente del asunto considerado y resuelto; hoy se lo excluye también del acta".

Lo que ocurrió, dijo Calabria a El País, fue "una suerte de censura, en la medida en que se restringió el derecho a documentar una opinión discrepante".

También consultado por El País, Asti señaló, primero, que la pretensión de Calabria de que sus posturas en minoría queden reflejadas en las resoluciones es "imposible" de cumplir porque "la propia ley señala que en las resoluciones se incluyen los votos y no las constancias". Y sobre el último reclamo contra la no inclusión de una constancia para responder a Ferraris, el director frenteamplista dijo que eso se debió a que el criterio seguido exige que las constancias se "refieran a temas tratados en el directorio". "Él utilizó la constancia para contestarle a Ferraris una nota de prensa y nosotros entendimos que, si quería contestarle, debía hacerlo también en la prensa y que no quedara en actas", respondió.