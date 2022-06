“Lo jurídico lo condena a Manini, pero en la realidad se come un garrón”, dijo Mujica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Lo jurídico lo condena a (Guido) Manini (Ríos), pero en la realidad se come un garrón”, dijo este miércoles el expresidente José Mujica, respecto a la polémica de si el líder cabildante es colono o no.

“Ahí hay una cuestión burocrática, no arreglaron los papeles hace 40 y pico de años, y quedó así”, señaló Mujica. “Los papeles jurídicamente dicen el tipo es colono, y el tipo no es colono, porque no se siente colono”, sostuvo.



Consultado respecto a si Manini es “víctima” de la burocracia, el expresidente respondió: “No, todos somos. No es de la burocracia, es del olvido. Son cosas que van quedando en el fondo del tarro y no se arreglan cuando había que arreglarlas, y no se podían arreglar en aquella época porque jurídicamente era un enchastre”.

También sostuvo que “un pedazo de razón tienen los dos”, en una posible referencia a Andrés Berterreche, dirigente del MPP y director del Instituto Nacional de Colonización, quien ha asegurado desde hace meses que tanto Manini como su esposa y suegro son colonos de campos de Artigas, y al propio Manini, que niega esta acusación.



Por otra parte, se le preguntó a Mujica sobre la Rendición de Cuentas, que el Ejecutivo tiene plazo para entregar al Parlamento hasta este jueves.



“Siempre va a faltar, en todas las Rendiciones de Cuentas falta. La frazada no da, entonces tironean para un lado y para el otro. Hay que tirar un poquito más para el lado de los más débiles”, indicó.



Las declaraciones de Mujica se dieron luego de que recibiera en la Universidad de la República (Udelar), un honoris causa otorgado por la Universidad de Río Cuarto, Argentina.