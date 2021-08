Jerarca cesado por Orsi asegura que no cometió "ninguna irregularidad" con deuda de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Germán Casaravilla, ahora exdirector de la Agencia Tributaria de la Intendencia de Canelones, emitió una carta pública este martes en la que se refiere a su cese a causa del trámite de la deuda del senador Oscar Andrade y a las circunstancias que lo motivaron. Afirma que actuó ajustado a reglamento y que dio ese paso "en solidaridad con un compañero".



"Sigo sin saber cuál fue la irregularidad, sin saber qué intenciones hay detrás de esta puesta mediática sobre un tema tan sencillo de entender. Supongo que en la investigación administrativa esto se resolverá", destacó el contador a través del texto.



Además, respondió a Orsi y al secretario general de la comuna canaria, Francisco Legnani, que dijeron que se cometió una irregularidad: "Están totalmente equivocados, NO se cometió ninguna irregularidad".



Casaravilla detalló su versión de los hechos, remarcando que "el procedimiento administrativo fue correcto", ya que el convenio firmado se ampara a decretos vigentes en la Intendencia".



"No hubo maniobras ni arreglos, lo que sí hubo fue buena voluntad, vocación de servicio y buena fe, de quién suscribe y del contribuyente, en este caso del Senador Andrade", dijo.



El domingo, el periodístico "Santo y seña" (Canal 4) informó que Andrade no solo mantenía deudas de Contribución Inmobiliaria, sino que el dirigente no había regularizado los planos de su casa en San Luis.



Casaravilla señaló que un día después del programa "consiguió" el número celular de Andrade a quien le envío un mensaje de WhatsApp "comunicándole quién era, en qué trabajaba en la Comuna Canaria" y diciéndole que se "ponía a las órdenes para ayudar en la solución de su deuda de contribución".

Al día siguiente, relató, Andrade le respondió que "estaba dando vueltas para convenir con la comuna y cumplir con sus obligaciones". "Le informé lo que tenía que hacer, cuáles eran las mejores condiciones para realizar convenio y en esa tarde culminamos firmando un convenio amparado al decreto 17/2019 votado por la Junta Departamental de Canelones en el mes de noviembre de 2019", expresó.



Además, puntualizó que el padrón inmobiliario estaba a nombre de Andrade en los registros de la Comuna (RUCM), y que el senador "pagó la primera cuota convenida y las restantes cuotas no vencidas del 2021".



El relato prosigue en que un día después, el miércoles pasado, Laura Tabárez, directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, lo llamó en un "tono inadecuado e impertinente", tratándolo "entre otras cosas de desleal y poco profesional, por no haberle comunicado de esta gestión y que desconocía por lo tanto qué era lo que se pretendía hacer con el caso Andrade". Desde la comuna canaria señalaron que Tabárez tomó conocimiento del asunto recién el viernes.



No obstante, esta no fue la única conversación que tuvo con jerarcas de la Intendencia de Canelones. Según su comunicado, "inmediatamente" a este entredicho con Tabárez, Casaravilla le envió un mensaje de WhatsApp a Orsi "para solicitarle una reunión", plantearle lo sucedido y decirle que iba a "poner a disposición el cargo, porque la relación de confianza al menos, se había destruido". Afirmó que su mensaje fue escuchado, pero "nunca tuvo respuesta".



El jueves pasado en la oficina de trabajo constató que le habían "retirado los roles del sistema de gestión de tributos", por lo cual solicito explicaciones al área de tecnología de la información de la comuna y que al finalizar la tarde le dijeron que "ya sabía".



En el texto Casaravilla afirma que se fue a su casa y no volvió a la comuna canaria, "esperando una reunión con el intendente Orsi".

Casaravilla manifestó que Orsi lo llamó ayer lunes . "Ante un informe de funcionarios, elevado por la directora de RRFF, iba a tener que aceptar mi renuncia en forma urgente para parar no sé qué embrollo que se había desatado", dijo, y que "después se reunirían".



Ese mismo día lo llamaron medios de prensa, agregó, para que declarara sobre su alejamiento de la intendencia. "Nada informé ni declaré, solo y ante la presión de la periodista le dije, YO CUMPLÍ CON MI TRABAJO. Le comuniqué al Intendente que esto estaba ocurriendo", expresó.

Contó luego que le empezaron a llegar informaciones de que Orsi y Legnani "habían salido a decir por medios de prensa" que lo habían cesado por diversas irregularidades, acción que desmintió.

Casaravilla dijo que el punto 5 de los procedimientos de la Agencia Tributaria se plantea que “se realizan llamadas telefónicas, así como citaciones con el fin de coordinar agenda, solicitando los datos personales para la presentación de la persona en nuestra oficina o en el Municipio que él indique”.



Este lunes de noche, tras conocerse el cese del exdirector, el Espacio 2040 (del que es parte Casaravilla) emitió un comunicado respaldándolo, destacando que se lo expuso ante la opinión pública y se tergiversaron los hechos.