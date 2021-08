Andrade dijo que cometió un error al no pagar su deuda y que fue por quedarse "con poco para vivir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo cobro menos que un trabajador de la construcción", dijo este martes el senador frenteamplista Oscar Andrade, y reconoció que fue un error de su parte no haber pagado la deuda que tenía por la construcción de su casa en el balneario San Luis. "La noticia es una deuda municipal, que es mi responsabilidad, ahí cometí un error, y lo cometí sobre todo cuando pude pagarla", sostuvo.



"Y lo cometí por no escuchar, porque una cantidad de compañeros me dijeron 'no puede ser que dones toda la plata que ganás y te quedes con tan poco para vivir'. Y quedarme con poco para vivir me llevó a no poder atender una deuda y exponer una situación que, si bien es la de muchos, cuando sos senador de la República es más complicada", agregó en rueda de prensa.



Además, Andrade se refirió a la decisión de senadores y diputados colorados de "poner formalmente en conocimiento de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública)" el caso de sus deudas y opinó: “Creo que pueden tener razón".

“Igual, pensar que eso es un elemento de trascendencia política… Bueno, esa es la valoración del Partido Colorado", agregó.



La decisión del partido se tomó porque consideran "evidente" que Andrade "omitió declarar sus deudas cuando al asumir su cargo formuló la correspondiente declaración jurada" ante el organismo, indicaron en un documento emitido el jueves de la semana pasada.

“Nunca, cuando hice una donación, pedí que me perdonaran medio peso de impuesto, de hecho voy a terminar pagando el triple”, dijo el senador este martes en rueda de prensa y enfatizó que ni él, ni el Frente Amplio reivindican tener deuda de impuestos. "Los impuestos hay que pagarlos”, afirmó. “De hecho los estoy pagando”, agregó.



En ese sentido, el legislador dijo que “los que se sorprenden por las reacciones de solidaridad es porque no entienden lo que pasa cada fin de semana en el Uruguay: que hay muchísimos compañeros que salen a trabajar gratis para atender a los que no tienen techo".

Andrade se refirió además a la remoción de Germán Casaravilla, ahora ex director de la Agencia Tributaria de la Intendencia de Canelones, quien lo llamó para tramitar su deuda de Contribución Inmobiliaria por fuera de los procedimientos establecidos. “Casaravilla llamó el martes y era una llamada que esperaba”, dijo.



“Con la repercusión que tuvo esto, que te llamen de la intendencia para regularizar la deuda era lo que esperaba. Y yo lo que hice fue pasarlo con mi secretaria, que es la que hizo los trámites”, agregó.



“Hay un tema interno en la intendencia. Casaravilla sigue diciendo que lo que hizo estaba todo bien. La intendencia entiende que lo que hizo tuvo irregularidades. Parece que la irregularidad es que lo presentó de su correo. Ahora, eso lo tiene que resolver la intendencia”, sostuvo.



“Yo lo que expresé es voluntad de pagar y hacer un convenio; el que firmé el viernes con la intendencia es idéntico al que me presentó Casaravilla. O sea, el convenio del martes y el convenio del viernes no cambian una coma, un punto”, sostuvo.