Andrade rechazó la ayuda del FA, pero saldará las deudas

Respaldo unánime de la bancada del Frente Amplio. Eso fue lo que recibió anoche el senador comunista Óscar Andrade, luego de que saliera a la luz en un programa de televisión que el legislador no registró la construcción de su casa en el Banco de Previsión Social (BPS) y que mantiene una deuda con la Intendencia de Canelones desde hace 10 años.

Tras la emisión del informe en el programa Santo y Seña (Canal 4), el tema fue tratado por los senadores opositores. Como se había adelantado, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) planteó la posibilidad de hacer una colecta para “ayudarlo” a pagar las deudas, pero Andrade comunicó que esto no era necesario.



“Hicimos una valoración y recibió el respaldo de todos. Expresé que si necesitaba un apoyo había disposición de hacerlo, pero él dijo que se hará cargo y lo va a pagar. Lo saldará en cuotas o lo que sea. No dijo cómo”, declaró Rubio a El País.

En tanto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, escribió ayer a la noche en Twitter: “Los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logran de un día para el otro y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para los que quieran ponerse al día”.

Andrade compró el terreno de su casa en San Luis en el año 2011 y desde la fecha no se pagaron impuestos. El senador argumentó a Canal 4 que se hizo la casa “como pudo” y que no registró la obra en BPS porque no tenía dinero.

Ayer, en Twitter señaló que su casa está aún en proceso de construcción y que muchas veces se endeudó “con la barraca, con el horno de ladrillos, con el fondo de vivienda, para las aberturas, con la intendencia y también con compañeros”.



“La mayoría de estas deudas ya las pagué y las voy a seguir pagando, como puedo. Nadie elige no pagar, mi situación es la de miles”, añadió.

Además, aclaró que no cobra el sueldo de senador completo ya que tiene retenciones judiciales por sus hijos. Y que a los $ 95.000 que declaró en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) deben quitarse los aportes que hace al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Los descuentos partidarios se hacen de forma automática. Fuentes del sector explicaron que el tope está en $ 40.000 pero se respeta el sueldo anterior, en este caso el de albañil. Según supo El País, los ingresos reales de Andrade rondarían los $ 60.000 en la mano.

Visitas de apoyo.

El pasado fin de semana, Andrade recibió un amplio respaldo de organizaciones sociales y sindicatos en su casa de San Luis. Circularon en redes sociales las fotos donde se visualizan banderas del Sunca, Adeom, Fenapes, Sindicato de Pilsen, Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Leche, entre otros.



El Comité Ejecutivo del Partido Comunista respaldó a Andrade. “El programa es parte de una campaña de ataque y hostigamiento al movimiento popular, en especial a quienes son sus caras más visibles, intentando desviar los ejes del debate público”, aseguraron.

En el Parlamento.

Ayer primó el silencio y la cautela en la mayoría de los partidos que componen la coalición de gobierno en el Parlamento. El coordinador del Partido Nacional Gustavo Penadés se limitó a decir a El País que “se está analizando la situación”.

El País supo que anoche en la bancada de Ciudadanos se analizó la posibilidad de tomar “medidas parlamentarias” en relación al caso de Andrade, pero no hay nada resuelto y hay quienes estiman que no es conveniente.

El senador Óscar Andrade en el Parlamento. Foto: Francisco Flores

En la coalición de gobierno evalúan como un aspecto preocupante el hecho de que en la declaración jurada presentada ante la Jutep no se hayan mencionado las deudas que se mantenían por parte del legislador.



Uno de los que decidió hablar en las filas nacionalistas fue el senador Sebastián Da Silva, que consultado por El País aseguró que “la peor victimización es la que llega al absurdo de una intendenta (por Carolina Cosse) que defiende a alguien que desde hace 11 años debe contribución”. Opinó que “pueden ser amigos, pero en este país nadie tiene coronita”.



“Esto no se trata del Plan Atlanta o de la derecha neoliberal. Se trata de un error objetivo que se soluciona asumiéndolo”, afirmó Da Silva. De todos modos, consideró que es un asunto “personal”, el cual dijo “no debe ocuparle tiempo al Parlamento”.

Por su parte, el senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) señaló que en su partido no analizaron el tema, aunque para él “no parece honesto no pagar los impuestos”. Y agregó: “No es atendible que diga que antes era trabajador de la construcción. Estar evadiendo impuestos no es correcto, menos si se es un senador”.