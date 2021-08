Orsi cesó a jerarca por negociar fuera del procedimiento establecido la deuda de Contribución de Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, cesó este lunes a Germán Casaravilla, director de la Agencia Tributaria de la comuna canaria, por contactarse con el senador Óscar Andrade para negociar por fuera de los procedimientos establecidos la deuda de Contribución Inmobiliaria que mantiene el legislador opositor, informó El Observador y confirmó El País Francisco Legnani, secretario general de la Intendencia de Canelones.

"Andrade actuó de buena fe porque se lo llamó desde acá, y él fue y dio cumplimiento con el pago de un convenio. La irregularidad estuvo desde la Intendencia de Canelones, no desde el contribuyente en este caso", dijo Legnani.

El martes, dos días después de que el periodístico "Santo y seña" (Canal 4) informara que Andrade tampoco había regularizado los planos de su casa ubicada en San Luis (Canelones), Casaravilla llamó al senador para arreglar con él la deuda que mantiene con la comuna canaria.



Casaravilla ocupaba un cargo de confianza que depende del área de Recursos Financieros de la comuna canaria. "No estaba dentro de su órbita realizar este tipo de acción", destacó Legnani. Además, dijo que en el trámite "faltó agregar una declaración jurada y una documentación de estilo para proceder a realizar este tipo de convenios".



La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, Laura Tabárez, tomó conocimiento de la situación el viernes por información de funcionarios de su dirección, indicaron desde la comuna. "Inmediatamente" la jerarca se comunicó con Andrade y le explicó la irregularidad, y que el convenio debería iniciarse de nuevo. Legnani señaló que después de la llamada, Andrade inició el convenio de su deuda en el Municipio de La Floresta.



Casaravilla, como todos cargos de confianza de la comuna canaria, dejan firmada su renuncia el día en que asumen su cargo, y fue cesado este lunes. Por el momento, no está definido su sucesor.



Ahora se inició una investigación administrativa, por lo que Legnani prefirió no brindar más detalles por la reserva del caso.



El miércoles pasado, Orsi señaló a través de su columna radial por San José CW41 que Andrade pagaría sus deudas. "Yo hablé ya con Andrade, se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde, no solo es una cuestión de montos sino también de imagen y él es consciente, y me lo dijo", indicó.