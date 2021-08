Andrade "se va a poner al día" con deudas porque es "lo que corresponde", aseguró Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo este miércoles en su audición en radio San José CW41 que el senador frenteamplista Óscar Andrade pagará sus deudas de Contribución Inmobiliaria con la comuna canaria. El líder comunista tampoco ha regularizado los planos de su casa, informó también este fin de semana el programa "Santo y seña" (Canal 4), lo que derivó en una polémica a nivel del sistema político.

"Yo hablé ya con Andrade, se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde, no solo es una cuestión de montos sino también de imagen y él es consciente, y me lo dijo", aseguró Orsi.

"Capaz que esto nos viene bien para que reflexionemos que no es el caso de Andrade, no debería serlo, lo difícil que puede ser para algunas personas –repito no estoy hablando de ese caso– contratar un estudio de arquitectos o un arquitecto, hacer los planos, ir a BPS, registrar, ir a la Intendencia, ver que todo esté bien, pero que capaz que el muro que está allá hay que tirarlo abajo y hacerlo más allá, o la cámara hay que hacerla en otro lugar, esa es la realidad de todos los días acá", añadió.

El jefe de la comuna canario opinó que fue "llamativo" que se generase "mucho ringui-ranga" por el caso Andrade, y respaldó al senador. "Conozco a Andrade, es de Progreso, es de Canelones. Él reconoció las dificultades que había tenido para hacerlo pero en el departamento, también hay facilidades para el que quiera y para el que tenga necesidad, no va a ser el caso de él porque ya me lo dijo", comentó.