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El País Información Política

Javier García se despide de Defensa con una carta a los soldados: "Estuvieron en la primera línea de batalla"

El jerarca cesa de su cargo de ministro y retorna al Senado. "Muchas gracias por su lealtad institucional y servicio permanente a la patria", dijo a las Fuerzas Armadas.

01/03/2024, 09:02
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Javier García. Foto: Ricardo Figueredo.
Javier García junto a oficiales en frontera
Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Redacción El País
Javier García dejará este viernes su cargo como ministro de Defensa y regresará a la actividad parlamentaria como senador. A través de una carta a soldados de todas las jerarquías, García expresó "el honor" que tuvo de integrar el mando superior de las Fuerzas Armadas de la Nación y ser ministro.

"Siento como oriental el orgullo de que el país cuenta con ustedes, como lo hizo en estos cuatro años, a pesar de todas las dificultades como la pandemia, la crisis hídrica y tantas circunstancias en las cuales nuestros soldados estuvieron en la primera línea de batalla", agregó el ministro.

"Sientan, además, mi afecto personal. A la mayoría de ustedes les di la mano personalmente o compartimos momentos, ya sea en sus unidades, en frontera o en cada rotación de Misión de paz. Esa cercanía que supinos tener representa, en algo, todo aquello que juntos hicimos en estos años", afirmó.

"Muchas gracias por su lealtad institucional y servicio permanente a la patria", cerró su comunicado.

García regresará a la cámara de Senadores y participará activamente en la campaña electoral de Álvaro Delgado.

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