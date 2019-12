Javier García le pide al ministro Bayardi "no innovar" en gastos

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, y su sucesor, Javier García, se conocen desde la década de 1980 cuando compartieron la lucha contra la dictadura militar, uno desde la izquierda y el otro desde el wilsonismo. Ambos se reunieron ayer para comenzar la transición. En casi dos horas hablaron de todo.

Mantuvieron una conversación reservada sobre los seis ascensos a general de Ejército. La decisión tiene que conocerse antes del 1° de febrero. Ambos guardaron reserva.



De todos modos, García señaló que se trata de un asunto “propio” de la transición y que tiene interés en fijar posición. Bayardi destacó que podrá escuchar opiniones pero la decisión final la tomará el gobierno.



Destacó que se renueva el 50% del “mayor grado del cuerpo oficiales del Ejército” por lo que “no es un cambio menor”.

Por otro lado, García le pidió a Bayardi que “no innove” respecto a decisiones sobre “licitaciones, contrataciones, diferentes formas jurídicas, que implican dinero” porque el gobierno entrante “tiene que tener la libertad necesaria sin tener las manos atadas por decisiones que pueden esperar”.



Uno de los temas que preocupa a García y Bayardi es la necesidad de adquirir aviones que sustituyan a los Hércules C-130. Se trata de aeronaves que deben ser enviadas a mantenimiento en los próximos meses por un costo de siete millones de dólares.

Una opción que viene manejando Defensa sería adquirir aviones de origen español de menor tamaño mediante la modalidad de leasing, una forma de compra financiada que habilita el uso de los aviones.



García llamó a “razonar un poco más” para “no tomar una decisión a la apurada obligado por los tiempos”. Además, García se mostró contrario a las obras de refacción previstas para la sede del Ministerio de Defensa. “Tenemos otras prioridades de inversión, que no son en principio edificar una sede para la secretaría”, dijo.

Otro punto que surgió en el intercambio fue el del nuevo modelo de patrullaje militar en la frontera. García señaló que faltan “las reglas de enfentamiento”, que contienen cuál sería la actuación de un soldado cuando “se enfrenta a una situación de delito”.



Según le dijo Bayardi dichas reglas “están a estudio de Jurídica” del Ministerio de Defensa. García solicitó que estén aprobadas “prontamente”. En tal sentido, Bayardi anunció que se espera que los nuevos patrullajes puedan concretarse en los primeros días del mes de enero.

Futuros cargos.

García se presentó acompañado por el futuro subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y quien será el director de secretaría, Fabián Martínez. Fueron recibidos por quienes ocupan esos cargos en la actualidad. Más temprano, Elgue, uno de los representantes de Cabildo Abierto en el gabinete, estuvo en radio Carve.



“No entramos al gobierno peleando cargos sino haciendo propuestas. Yo no estoy en el Ministerio como interlocutor del general Manini. Ahora soy integrante del Poder Ejecutivo, y sirvo a la nación”, declaró.

MEC y MSP.

La transición también comenzó en Educación y Cultura y Salud Pública.



El designado ministro de Educación y cultura, Pablo da Silveira, dijo que la prioridad de la cartera será “contribuir al esfuerzo de mejora de la calidad educativa respetando escrupulosamente la institucionalidad, la autonomía y la distribución de tareas que es propia de nuestro sistema”.

La jerarca actual, María Julia Muñoz, calificó el encuentro de muy cordial y comentó que recibió “inquietudes” como el organigrama, la estructura del MEC, el número de cargos de confianza, “las estructuras que tienen las diferentes unidades ejecutoras”, entre otras cuestiones. Según explicó la información se entregará en la segunda quincena de enero.

En Salud Pública, en tanto, también comenzó a rodar la transición con una reunión encabezada por el ministro actual Jorge Basso y por su sucesor Daniel Salinas.



Si bien los integrantes del gobierno electo no hicieron declaraciones tras el encuentro, El País supo que el intercambio de información giró en torno a los detalles de la próxima apertura del “corralito” mutual y la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Soldados sin sanción por cantos

Ayer se conoció el informe de la investigación urgente solicitada al Ejército por el Ministerio de Defensa Nacional sobre la situación de un grupo de soldados que pasó corriendo y cantando por una esquina en la que trabajaba un grupo de funcionarios de OSE. Según el sindicato de trabajadores de la empresa de aguas, los militares entonaban “tupamaros y comunistas al cajón”. La investigación indagó a los 65 efectivos del Regimiento de Infantería III que durante esa jornada participaron de ejercicios atléticos. Cada uno de ellos negó que se cantara contra esos sectores políticos. Por tanto, no habrá sanciones para los militares. “Hablé con los funcionarios de OSE. Dicen que escucharon lo que escucharon y los efectivos niegan que lo hayan dicho. Pedí registro pero por el momento no me llegó. Si hubieran esas pruebas no estábamos discutiendo esto”, afirmó Bayardi. La investigación no permitió acceder a grabaciones o testimonios de terceros que permitieran confirmar la denuncia que realizó el sindicato. El Ministerio de Defensa se encuentra a la espera de que los sindicalizados radiquen una denuncia ante la Justicia.