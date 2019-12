Patrullaje de fronteras y ascensos militares entre los temas de la reunión Bayardi - García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco y futuro ministro de Defensa Javier García declaró este miércoles de tarde tras reunirse con el ministro saliente José Bayardi que el decreto que permite el patrullaje militar en zona de frontera, reglamentado días atras por el gobierno, "no está publicado aún" porque "faltan" firmas de ministros.

Además, García señaló que faltan "las reglas de enfrentamiento", que contiene cuál sería la actuación de un soldado cuando "se enfrenta a una situación de delito". Según le dijo Bayardi dichas reglas "están a estudio de Jurídica" del Ministerio de Defensa. García solicitó que estén aprobadas "prontamente".

García comenzó diciendo en rueda de prensa este miércoles que la de hoy "fue una muy buena reunión, extensa pero profunda de contenidos y del comienzo de un camino que va a tener otras etapas". Adelantó que con Bayardi mantendrán otro encuentro el próximo jueves 26 de diciembre a las 16:00 horas en el mismo sitio, la sede del Ministerio de Defensa.



El ministro entrante destacó que conoce a Bayardi desde 1983, por lo que le da la "impresión" de que van a "transitar por ese camino institucional y de respeto al gobierno que sale y al que entra".

Consultado sobre si en esta reunión dialogaron sobre si el gobierno entrante va a participar de la decisión de los ascensos militares que están en juego, García puntualizó: "Hablé con el ministro en privado y le transmití nuestra opinión, y vamos a seguir conversando". No quiso ahondar en detalles de lo conversado porque se trató de una "reunión reservada", porque entienden que "es una forma de cuidar a las personas y cuidar sus carreras" y que "no es un tema para que haya nombres circulando".

Reunión de transición en el Ministerio de Defensa el jueves 18 de diciembre. Foto: Marcelo Bonjour.

Destacó que se renueva el 50% del "mayor grado del cuerpo oficiales del Ejército" por lo que "no es un cambio menor". En tal sentido, dijo que como tiene "ánimo institucional" reclaman su "voluntad" de participar en estas designaciones y que es "un tema propio de la transición".



García dijo que en la reunión "más que (con) preguntas" fueron con la "necesidad de información sobre los compromisos que esta administración tiene tomados y que trascienden a la misma".

En ese sentido, manifestó que le pidió al ministro saliente que "no innove" respecto a decisiones sobre "licitaciones, contrataciones, diferentes formas jurídicas, que implican dinero" porque el gobierno entrante "tiene que tener la libertad necesaria sin tener las manos atadas por decisiones que pueden esperar".



En esa línea, dijo que frente a la "eventualidad" de cambiar el avión Hércules de la Fuerza Aérea por otro tipo de avión, dijo que "implica razonar un poco más, de no tomar una decisión a la apurada obligado por los tiempos".



Además, quieren "estudiar" un proyecto de reforma del edificio del ministerio. "En principio nos gustaría estudiarlo porque nosotros tenemos otras prioridades de inversión, que no son en principio edificar una sede para la secretaría", señaló.

Por otro lado, se refirió al estado de los equipos con los que cuentan las Fuerzas Armadas y destacó: "Cuando usted tiene barcos de más de 60 años y aviones que rondan los 40, 50 años, se sabe que están al borde de la operatividad". Puntualmente sobre la flota de la Armada, señaló: "Tenemos un plantel de una flota de barcos viejos y muchos en desuso, y otros a punto de cumplir con una vida que ya está pasada de lo útil".

Además, García dijo que "una de las preguntas que dejaron planteada" fue "cuál es la situación actual" respecto a la búsqueda de desaparecidos en la última dictadura militar (1973 - 1985) y "conocer todas las realidades".



Sobre este punto, aseguró: "Tenemos toda la voluntad de ayudar con nuestras máximas fuerzas para trabajar por la unidad y por la paz" y agregó que serán "auxiliares de la Justicia" ante las investigaciones al respecto.



Finalmente fue consultado sobre si habrá reformas del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas y enfatizó: "Nosotros creemos que primero hay que reformar la ley orgánica (militar), para después ir a la última etapa que es el retiro", y por ello "no se puede empezar por el último eslabón".