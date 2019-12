García llamó a Bayardi para reunirse por definición de ascensos militares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Javier García y el hombre elegido para dirigir el Ministerio de Defensa dijo que habló anoche con el ministro de Defensa José Bayardi para reunirse la próxima semana afín de poder incidir en la designación de los futuros ascensos militares.

García dijo al programa "Para Empezar el día" de radio Oriental que Bayardi le contestó que la decisión le corresponde al gobierno actual, pero aceptó reunirse la próxima semana.

Son seis los generales que dejan su cargo a partir del 1° de febrero de 2020. Sin embargo, según explicó García, hay una vacante que actualmente no está cubierta por lo que serían siete en total los puestos que quedan en potestad del actual gobierno de Tabaré Vázquez a llenar.

"Esto puede cambiar, anoche hablé con el ministro Bayardi, le planteé formalmente tomar la decisión en conjunto", dijo García. "Lo que hay en juego son personas y trayectorias personales, no está bueno manosear personas, hay que tratar el tema con seriedad", agregó.



García dijo además que desde el gobierno electo entienden la designación como un "típico tema de transición, no de imposición". Consultado acerca de la posibilidad del gobierno electo de cambiar a los designados una vez en funciones, el senador señaló: "preferiría ni entrar en la consideración de eso, no esta bien manosear personas ni carreras".



Por otra parte, con miras a su gestión, García dijo que se continuará con las misiones de paz de la ONU porque "el soldado uruguayo tiene un prestigio muy grande".

Además señaló que hay "un retraso en el tema de equipamiento en la Armada y Fuerza Aérea. Tenemos barcos de los 60 y aviones de la guerra de Vietnam" y que "en el mundo moderno, defensa y seguridad van de la mano".

En ese sentido se refirió al narcotráfico y planteó que "el tema del narcotraficante y la frontera se afronta con un 80% de inteligencia y 20% músculo".