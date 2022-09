Investigación: Lacalle no recibió antecedente de Astesiano porque alguien “desasoció” su cédula del sistema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección Nacional de Policía Científica terminó la auditoría que fue mandatada por las autoridades del Ministerio del Interior y señaló que Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, no figuraba con antecedentes en los documentos que le habían sido enviados al mandatario en marzo de 2020 y setiembre de 2021, porque se “desasoció” su número de cédula de la base de datos que debía haber registrado esta información.

Este mediodía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció que se dispuso el inicio de un sumario con separación del cargo a Gonzalo Vázquez, director de Investigación Criminal.

El informe, redactado por el comisario a cargo de la dirección, Roberto Paz Barboza, señala que el antecedente de Astesiano no figuraba en el Sector de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) hasta el 8 de setiembre de 2021 y que luego de esa fecha “quedó visible (…) porque el director de Identificación Criminal, Comisario Mayor Gonzalo Vázquez, asoció nuevamente la cédula de identidad” del excustodio.



Y agrega: “Realizó esta acción luego de enterarse de noticias de medios de prensa que afirmaban que esta persona poseía antecedentes, por lo cual cotejó su legajo, observó que el número de Cédula no estaba registrado y procedió a completar la información para mantener los datos actualizados”.

El informe agrega que Vázquez “no dimensionó las repercusiones que podría acarrear tal acción” y que por eso “no enteró a superiores de la acción realizada por ser un procedimiento de rutina cuando se constata que los legajos no están actualizados”.



Esto explicaría por qué Lacalle Pou no recibió la información en marzo de 2020 y en setiembre de 2021 no aparecen los antecedentes por estafa de Astesiano, luego que fuera procesado el 17 de marzo de 2013 e incluso estuviera preso en la cárcel de Las Rosas.

La investigación administrativa de urgencia realizada por el Ministerio del Interior, a pedido de Torre Ejecutiva que advirtió que el presidente había sido “engañado”, añade que el prontuario de Astesiano registró movimientos sí en enero de 2014, setiembre de 2015 y diciembre de este mismo año, mientras que hasta setiembre de 2021 no se registra ningún otro movimiento, “De lo que se desprende que, si se desasoció el número de cédula (lo que provocaba que no estuviera visible en el SGSP), esto ocurrió en los movimientos de 2015”, se agrega.



El documento reconoce que la auditoría no pudo determinar qué usuario pudo desasociar el número de cédula de Astesiano y que solo se puede establecer quién ingresó el prontuario. Y añade que el agente que tenía permiso para realizar la modificación, negó haber hecho el cambio, mientras que falta indagar a un comisario mayor que tenía un cargo de jerarquía en ese entonces.

La Dirección Nacional de Policía Científica señala, además, que ya se está trabajando en una auditoría más profunda.